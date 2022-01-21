Сазонов: «Сравнение с Ван Дейком в чем-то оправданно. Дзюба и Ракицкий называли Бускетсом»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, как его называли партнеры в «Зените».

– Партнеры в «Зените» называли вас то «русским Ван Дейком», то «Бускетсом». Откуда это пошло?

– Я – габаритный защитник, но при этом мобильный и быстрый. С таким набором качеств центральных защитников в России, честно скажем, немного. С этой точки зрения сравнение с Ван Дейком хоть и нелепо слышать, но оно, наверное, в чем-то оправданно.

Ну, и не скрываю, что в будущем хотел бы попробовать себя в Англии. Вообще, любой уважающий себя футболист, мне кажется, должен туда стремиться.

А по поводу Бускетса – это после матча на сборах с «Зенитом» пошло, когда Сергей Богданович (Семак) поставил меня в опорную зону, где я вообще ни разу в жизни не играл.

– Справились?

– Тренер дал задание: надо стараться играть в два касания. Клянусь, перед игрой я только и думал, как бы выполнить установку. Но когда начался матч, по ситуации начал обыгрывать, двигаться вперед, при этом мяч ни разу не потерял.

На поле за бровкой стояли Ракицкий и Дзюба, они начали хвататься за голову, смеяться, поддерживать, от них про Бускетса и пошло. Семак потом назвал меня MVP, и я, кстати, очень ему за это благодарен. Ведь он мог ничего не сказать, а он поддержал публично, это дорогого стоит.

19-летний Сазонов – центральный защитник.

Он воспитанник «Зенита».

Сазонов перешел в «Динамо» в июле. Он сыграл минуту в этом сезоне РПЛ.

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