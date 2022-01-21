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    Сазонов: «Сравнение с Ван Дейком в чем-то оправданно. Дзюба и Ракицкий называли Бускетсом»

    Защитник «Динамо» Саба Сазонов рассказал, как его называли партнеры в «Зените».

    – Партнеры в «Зените» называли вас то «русским Ван Дейком», то «Бускетсом». Откуда это пошло?

    – Я – габаритный защитник, но при этом мобильный и быстрый. С таким набором качеств центральных защитников в России, честно скажем, немного. С этой точки зрения сравнение с Ван Дейком хоть и нелепо слышать, но оно, наверное, в чем-то оправданно.

    Ну, и не скрываю, что в будущем хотел бы попробовать себя в Англии. Вообще, любой уважающий себя футболист, мне кажется, должен туда стремиться.

    А по поводу Бускетса – это после матча на сборах с «Зенитом» пошло, когда Сергей Богданович (Семак) поставил меня в опорную зону, где я вообще ни разу в жизни не играл.

    – Справились?

    – Тренер дал задание: надо стараться играть в два касания. Клянусь, перед игрой я только и думал, как бы выполнить установку. Но когда начался матч, по ситуации начал обыгрывать, двигаться вперед, при этом мяч ни разу не потерял.

    На поле за бровкой стояли Ракицкий и Дзюба, они начали хвататься за голову, смеяться, поддерживать, от них про Бускетса и пошло. Семак потом назвал меня MVP, и я, кстати, очень ему за это благодарен. Ведь он мог ничего не сказать, а он поддержал публично, это дорогого стоит.

    • 19-летний Сазонов – центральный защитник.
    • Он воспитанник «Зенита».
    • Сазонов перешел в «Динамо» в июле. Он сыграл минуту в этом сезоне РПЛ.

    Сазонов: «Выбирал между «Динамо» и «Эспаньолом». В Испании предлагали больше»

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.01.2022 11:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2268

      acor94 13 часов назад

      Ван дайк? Мальчик, над тобой смеются, а ты веришь. Если ты ван дайк, то тогда я Канунников!

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