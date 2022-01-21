Габулов: «Качество российских игроков не соответствует ценам на них. Лимит нужно ослаблять»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает, что в РПЛ нужно смягчить лимит на легионеров.

«Нужно выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По нынешнему качество российских футболистов не соответствует ценам на них.

При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами — тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы и российские футболисты не оказались за бортом РПЛ, и при этом они не оказывались в сверхпривилегированном положении.

Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола», – сказал Габулов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)