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    Габулов: «Качество российских игроков не соответствует ценам на них. Лимит нужно ослаблять»

    Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов считает, что в РПЛ нужно смягчить лимит на легионеров.

    «Нужно выработать наконец оптимальный лимит на легионеров. По нынешнему качество российских футболистов не соответствует ценам на них.

    При этом нельзя с водой выплеснуть и ребенка: полностью заполонить клубы недорогими легионерами — тоже неправильно. Нужно найти золотую середину, чтобы и российские футболисты не оказались за бортом РПЛ, и при этом они не оказывались в сверхпривилегированном положении.

    Мне кажется, лимит нужно ослаблять, но не полностью его отменять. А за иностранцев, возможно, имеет смысл ввести какой-то налог, направляя вырученные средства на развитие детского футбола», – сказал Габулов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 11:11
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2568

      Enter2006 10 часов назад

      А вот мега эксперт по футболу Путин так не думает, и его дрессированный щенок Мутко тоже. Более того, ты пошёл против мнения депутата госдуры и члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова. АйЯйЯй... смотри чтобы не загрызли за правду ))

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      Рейтинг: +734

      вальтер79 11 часов назад

      золотые слова

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