РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

Стал известен еще один вариант нового лимита на легионеров в РПЛ.

«История с лимитом, который может быть изменен, развивается.

В числе прочих обсуждается гибридный вариант – 10+15 в заявке на сезон, при этом каждый клуб имеет возможность, выплатив определенную сумму в фонд, пригласить максимум еще трех иностранцев.

При этом планируется пряник для клубов, которые будут давать больше игрового времени россиянам – они будут получать деньги из этого фонда.

В этой ситуации есть риск не мотивированных (и, по сути, договорных) матчей – когда клуб, который не имеет турнирной мотивации, будет играть россиянами, чтобы заработать денег из фонда. Как хотят решить этот вопрос – увеличить разницу в призовых по итогам сезона.

Окончательного решения пока нет, формат необходимо согласовать наверху», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)