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  • РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

17 января 2022, 16:34
13

Стал известен еще один вариант нового лимита на легионеров в РПЛ.

«История с лимитом, который может быть изменен, развивается.

В числе прочих обсуждается гибридный вариант – 10+15 в заявке на сезон, при этом каждый клуб имеет возможность, выплатив определенную сумму в фонд, пригласить максимум еще трех иностранцев.

При этом планируется пряник для клубов, которые будут давать больше игрового времени россиянам – они будут получать деньги из этого фонда.

В этой ситуации есть риск не мотивированных (и, по сути, договорных) матчей – когда клуб, который не имеет турнирной мотивации, будет играть россиянами, чтобы заработать денег из фонда. Как хотят решить этот вопрос – увеличить разницу в призовых по итогам сезона.

Окончательного решения пока нет, формат необходимо согласовать наверху», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (13)
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vladik12
1642426886
Так, может, и очки начнем продавать? "За определенную сумму". Дебилы.
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R_a_i_n
1642427046
А потом можно будет места другим клубам продавать. Да Зенит и Сочи?
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AZ
1642427072
т.е. это могут позволить себе только зенит и москвичи,... Очень честный чемпионат... Хотя он и до этого был гнилой, а теперь уже и в открытую...
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Garrincha58
1642428596
мудрят чинуши, а на деле что скажет хозяин из большого дома так и будет
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Вомбат
1642430228
Наверху не согласуют. Скажут, вы что, а как же Олимпиада?
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Форвард 79
1642430267
Без ограничений легов на поле опять будут приобретаться такие леги как Хендрикс, Фукс, Бистрович, Керк, Игбун и т д
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Fusballer
1642430974
Лимит отменить, но предъявлять требования к легионерам - возраст, игры за сборную, регулярность выхода на поле в предыдущей команде, достижения с предыдущей командой и т.д.
Ответить
Hektor 84
1642436137
Бзянит под себя лимит тасует
Ответить
paracetamol
1642441404
Чем больше реформ, тем хуже результат!
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