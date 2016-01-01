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    РПЛ обсуждает лимит «10+15» с добавлением 3 легионеров за определенную сумму (Сергей Егоров)

    Стал известен еще один вариант нового лимита на легионеров в РПЛ.

    «История с лимитом, который может быть изменен, развивается.

    В числе прочих обсуждается гибридный вариант – 10+15 в заявке на сезон, при этом каждый клуб имеет возможность, выплатив определенную сумму в фонд, пригласить максимум еще трех иностранцев.

    При этом планируется пряник для клубов, которые будут давать больше игрового времени россиянам – они будут получать деньги из этого фонда.

    В этой ситуации есть риск не мотивированных (и, по сути, договорных) матчей – когда клуб, который не имеет турнирной мотивации, будет играть россиянами, чтобы заработать денег из фонда. Как хотят решить этот вопрос – увеличить разницу в призовых по итогам сезона.

    Окончательного решения пока нет, формат необходимо согласовать наверху», – написал журналист Сергей Егоров в телеграме.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:34
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15710

      Garrincha58 1 минуту назад

      мудрят чинуши, а на деле что скажет хозяин из большого дома так и будет

      0
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      Рейтинг: +3246

      AZ 26 минут назад

      т.е. это могут позволить себе только зенит и москвичи,... Очень честный чемпионат... Хотя он и до этого был гнилой, а теперь уже и в открытую...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5340

      R_a_i_n 27 минут назад

      А потом можно будет места другим клубам продавать. Да Зенит и Сочи?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6424

      vladik12 30 минут назад

      Так, может, и очки начнем продавать? "За определенную сумму". Дебилы.

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