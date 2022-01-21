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    Хави – о продаже Дембеле: «Он важен для «Барсы», но мы согласны с решением клуба»

    Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал заявление директора клуба Матеу Алемани о том, нападающий Усман Дембеле должен немедленно покинуть команду.

    «Дембеле важен для нас, но это решение клуба, с которым мы согласны. Не думаю, что его отсутствие повлияло на команду в игре с «Атлетиком», – сказал Хави.

    • Дембеле не попал в заявку «Барсы» на матч Кубка Испании с «Атлетиком» (2:3).
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

    Дембеле: «Я не способен на жульничество и тем более не поддамся на шантаж»

    «Барса» хочет отдать Дембеле в аренду, чтобы не платить ему. Интересуются два клуба (Sport.es)

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    21.01.2022 10:14
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