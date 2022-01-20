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    «Барса» хочет отдать Дембеле в аренду, чтобы не платить ему. Интересуются два клуба (Sport.es)

    «Барселона» намерена избавиться от нападающего Усмана Дембеле до конца января.

    В каталонском клубе уверены, что француз не согласится на полноценный трансфер, и начали поиск клуба, который возьмет Дембеле в аренду до конца сезона. «Барса» готова пойти на этот шаг, чтобы не выплачивать игроку зарплату до конца сезона.

    По информации Sport.es, в аренде Дембеле до конца сезона заинтересованы минимум два клуба, в том числе из Бундеслиги. Однако, вариант с арендой осуществим только при получении согласия от игрока и его агента. Сам Усман хочет играть, поэтому готов уйти.

    Ранее директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб. Француз отказывается продлевать истекающий летом контракт.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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    Источник: Sport.es

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    20.01.2022 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +182

      Lipatoff 4 часа назад

      Правильным считаю его оставить на банке до лета, чтобы другим не неповадно было

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 6 часов назад

      хреново интересуются или Дембеле денег не хотят платить сколько он в Барсе получает???

      0
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