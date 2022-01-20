«Барса» хочет отдать Дембеле в аренду, чтобы не платить ему. Интересуются два клуба (Sport.es)

«Барселона» намерена избавиться от нападающего Усмана Дембеле до конца января.

В каталонском клубе уверены, что француз не согласится на полноценный трансфер, и начали поиск клуба, который возьмет Дембеле в аренду до конца сезона. «Барса» готова пойти на этот шаг, чтобы не выплачивать игроку зарплату до конца сезона.

По информации Sport.es, в аренде Дембеле до конца сезона заинтересованы минимум два клуба, в том числе из Бундеслиги. Однако, вариант с арендой осуществим только при получении согласия от игрока и его агента. Сам Усман хочет играть, поэтому готов уйти.

Ранее директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб. Француз отказывается продлевать истекающий летом контракт.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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