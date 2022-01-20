Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    «МЮ» подпишет Дембеле в январе, если «Барса» отпустит его бесплатно (Sport.es)

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

    По информации Sport.es, 24-летним французом интересуется «МЮ». Английский клуб готов подписать Дембеле в январе, если «Барса» согласится отдать его бесплатно.

    Ранее директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб. Француз отказывается продлевать истекающий летом контракт.

    • Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.
    • В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

    Дембеле не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Атлетиком»

    «Барселона» отстранит Дембеле, если он сегодня не продлит контракт (Хави Мигель)

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2022 15:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +712

      jek718875 3 часа назад

      Если подпишут ДЕБИЛЕ,будут ДОЛБОЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 9 часов назад

      Пускай там устроят парад выпендронов...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93126
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68538
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru