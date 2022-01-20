«МЮ» подпишет Дембеле в январе, если «Барса» отпустит его бесплатно (Sport.es)

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Sport.es, 24-летним французом интересуется «МЮ». Английский клуб готов подписать Дембеле в январе, если «Барса» согласится отдать его бесплатно.

Ранее директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что Дембеле должен немедленно покинуть клуб. Француз отказывается продлевать истекающий летом контракт.

Дембеле купили в 2017 году за 135 миллионов евро.

в 2017 году за 135 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Его контракт с «Барселоной» истекает 30 июня.

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