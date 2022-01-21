Азар забил за «Реал» впервые с мая

В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.

Победный мяч забил вингер Эден Азар. Для него это первый гол в составе мадридцев с 9 мая. Тогда он отличился в игре с «Севильей» (2:2).

За сборную бельгиец забивал в сентябре.

В 2019 году «Реал» купил его за 115 миллионов евро.

За 2,5 сезона в активе Азара 6 голов в 60 матчах.

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