Азар забил за «Реал» впервые с мая

В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.
Победный мяч забил вингер Эден Азар. Для него это первый гол в составе мадридцев с 9 мая. Тогда он отличился в игре с «Севильей» (2:2).
- За сборную бельгиец забивал в сентябре.
- В 2019 году «Реал» купил его за 115 миллионов евро.
- За 2,5 сезона в активе Азара 6 голов в 60 матчах.
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Источник: «Бомбардир»