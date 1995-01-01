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    Азар забил за «Реал» впервые с мая

    В 1/8 финала Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 2:1.

    Победный мяч забил вингер Эден Азар. Для него это первый гол в составе мадридцев с 9 мая. Тогда он отличился в игре с «Севильей» (2:2).

    • За сборную бельгиец забивал в сентябре.
    • В 2019 году «Реал» купил его за 115 миллионов евро.
    • За 2,5 сезона в активе Азара 6 голов в 60 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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