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    Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала перешел в «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» объявил о подписании контракта с центральным защитником Эльякимом Мангала.

    30-летний футболист заключил с новым клубом соглашение до конца сезона.

    • Француз известен по выступлениям за «Порту», «Валенсию», «Манчестер Сити» и «Эвертон».
    • Мангала с лета 2021 года был свободным агентом.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
    • «Сент-Этьен» занимает последнее место в Лиге 1 после 20 туров.

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    Источник: сайт «Сент-Этьена»

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    20.01.2022 23:24
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