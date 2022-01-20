Экс-защитник «Манчестер Сити» Мангала перешел в «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» объявил о подписании контракта с центральным защитником Эльякимом Мангала.
30-летний футболист заключил с новым клубом соглашение до конца сезона.
- Француз известен по выступлениям за «Порту», «Валенсию», «Манчестер Сити» и «Эвертон».
- Мангала с лета 2021 года был свободным агентом.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
- «Сент-Этьен» занимает последнее место в Лиге 1 после 20 туров.
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Источник: сайт «Сент-Этьена»