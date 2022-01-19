Семак: «Оценка «Зениту» за первую часть чемпионата – твердая «четверка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в первой части сезона. Отметка хорошая.

– Как оцените первую часть чемпионата в целом?

– На твердую «четверку». Могло, конечно, чуть лучше получиться и в ЛЧ, и в РПЛ. С другой стороны, есть такое понятие «синдром третьего года», когда невероятно сложно справиться в первую очередь с психологическим состоянием. Всe время выигрывать – это тоже очень сложно. У «Зенита» в этом смысле идет четвертый год. Значит, проблемы те же.

Понимаю, что для многих это прозвучит достаточно странно, но нехватка кадров и у нас присутствует и в ЛЧ, и в РПЛ. Но такая ситуация не только у «Зенита». С нынешним лимитом – она у многих наших команд. Есть некая обойма из 15-16 игроков, а остальные места дополняются молодыми игроками, которые получают гораздо меньше игровой практики.

«Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.

Клуб из Петербурга сыграет в стыках Лиги Европы с «Бетисом».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

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