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    Семак: «Оценка «Зениту» за первую часть чемпионата – твердая «четверка»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление команды в первой части сезона. Отметка хорошая.

    – Как оцените первую часть чемпионата в целом?

    – На твердую «четверку». Могло, конечно, чуть лучше получиться и в ЛЧ, и в РПЛ. С другой стороны, есть такое понятие «синдром третьего года», когда невероятно сложно справиться в первую очередь с психологическим состоянием. Всe время выигрывать – это тоже очень сложно. У «Зенита» в этом смысле идет четвертый год. Значит, проблемы те же.

    Понимаю, что для многих это прозвучит достаточно странно, но нехватка кадров и у нас присутствует и в ЛЧ, и в РПЛ. Но такая ситуация не только у «Зенита». С нынешним лимитом – она у многих наших команд. Есть некая обойма из 15-16 игроков, а остальные места дополняются молодыми игроками, которые получают гораздо меньше игровой практики.

    • «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.
    • Клуб из Петербурга сыграет в стыках Лиги Европы с «Бетисом».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

    Семак: «Тренирую «Зенит» до 31 мая. Дальше – посмотрим»

    Карпин: «Не согласен с Дюковым, что в России нет тренерской школы. Есть Семак, Слуцкий»

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2022 22:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15364

      paracetamol 11 часов назад

      Согласен с Серегой. Кто такую урень придумал с лимитом в 8 легов в заявке. Они, кстати, наши команды гробит в еврокубках, не только Зенит. Реально на поле могут выйти 5-6 легов, а у соперников - сколько хошь!

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      Рейтинг: +2264

      волчарик 19 января, 23:13

      Я бы сказал вяленькая,по многим играм масса вопросов.

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