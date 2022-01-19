Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает закономерным невыход клуба из Петербурга в плей-офф Лиги чемпионов.

– У «Ювентуса» и «Челси», как мы сейчас видим, кризисный сезон. Можно ли было пройти такую группу или против грандов в любом случае с нынешним составом добывать результат сложно?

– Думаю, сложно. Максимум мы могли рассчитывать ещe на два-три очка при определeнном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы.

Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы, скорее, стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей – но это не являлось бы закономерностью.

Конкурировать сложно. Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России – да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул. Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают.

Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет – 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16. Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.