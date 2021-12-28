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    Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает закономерным невыход клуба из Петербурга в плей-офф Лиги чемпионов.

    – У «Ювентуса» и «Челси», как мы сейчас видим, кризисный сезон. Можно ли было пройти такую группу или против грандов в любом случае с нынешним составом добывать результат сложно?

    – Думаю, сложно. Максимум мы могли рассчитывать ещe на два-три очка при определeнном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы.

    Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы, скорее, стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей – но это не являлось бы закономерностью.

    Конкурировать сложно. Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России – да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул. Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают.

    Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет – 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16. Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.

    • «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.
    • Клуб из Петербурга сыграет в стыках Лиги Европы с «Бетисом».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2022 18:27
    Комментарии35
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 5 часов назад

      Вечные тупые отмазки! Как будто ни когда в ЛЧ из группы не выходили команды с маленьким бюджетами? И команды с низкой трансферной стоимостью футболистов? Просто признай что твой уровень физрук в средней школе.

      1
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      Рейтинг: +431

      Paladius 14 часов назад

      Он имеет ввиду стоимость игроков команды. И Она У абсолютного большинства всех участвующих в ЛЧ команд выше чем у Зенита , а у Лейпцига, Бенфики, Лиона к примеру выше в три раза. Объективно он прав. Выходить из группы ЛЧ можно толькопри благоприятном стечении обстоятельств и удачном жребии! А для чего? Чтобы в 1/8 обделаться? Уровень Зенита Лига Европы! PS Но команды уровня Мальме Зенит обязан обыгрывать при любом раскладе и здесь не может быть оправданий.

      0
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      Рейтинг: +206

      МасСуд 20 января, 00:52

      Позоооооор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      СуперПАВ9 19 января, 22:06

      Блин ну хватит ныть давай работай лучше

      3
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      Рейтинг: +805

      OOOVVV. 19 января, 20:54

      Самый богатый клуб РПЛ и такие заявы. УМОРИЛ))))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      Спартач80 19 января, 20:31

      И это тренер с амбициями?....

      4
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      Рейтинг: +656

      Каменный стояк 19 января, 20:18

      Пусть Симак номер карты опубликует, фаны Газовика насобирают бедному клубу.......

      1
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      Рейтинг: +22397

      DOCTOR PENALTY 19 января, 20:13

      Такая пораженческая психология главного тренера не даст результата и с 1-м бюджетом. И вообще не верю, что Газпром впаривает в Зенит только 26-й бюджет.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2264

      волчарик 19 января, 20:06

      Я конечно понимаю,что кто то симпатизирует Зениту,а кто то ненавидит.Но только не надо быть двуличными.Говорится про слабый чемпионат,где игроки не растут и зажрались-в ответ о бюджете,говорится о бюджете-так сразу не деньги в футбол играют.

      0
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      Рейтинг: +20154

      JTherry 19 января, 20:02

      "Ставить задачу – да, должны..."
      ...по словам Семака, перед ним как раз и не ставят задачу выйти из группы, а лепет про "25-26 бюджет в ЛЧ" - выглядит поиском оправданий для "особо одаренных" и особо верующих бомжей в такие оправдания; не деньги играют в футбол, давно уже доказано... да и чемпионства зенита тогда за счет бюджета и админресурса по такой логике выглядят липовыми...

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