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  • Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

Семак: «Как можно говорить о выходе из группы в ЛЧ? У «Зенита» 25-й бюджет, а выходят 16»

19 января 2022, 18:27
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает закономерным невыход клуба из Петербурга в плей-офф Лиги чемпионов.

– У «Ювентуса» и «Челси», как мы сейчас видим, кризисный сезон. Можно ли было пройти такую группу или против грандов в любом случае с нынешним составом добывать результат сложно?

– Думаю, сложно. Максимум мы могли рассчитывать ещe на два-три очка при определeнном стечении обстоятельств. Может, могли победить «Челси» дома, а в Лондоне сыграть вничью. Либо зацепить ничью с «Ювентусом» в Петербурге. Но кардинально это ситуацию не изменило бы.

Даже в кризисный сезон составы «Челси» и «Ювентуса» превосходят состав «Зенита». Пройти возможно, но это было бы, скорее, стечение обстоятельств, нежели заслуга команды. Да, могли бы выйти в плей-офф в этой Лиге чемпионов, в следующей – но это не являлось бы закономерностью.

Конкурировать сложно. Прежде чем ставить задачи, нужно понимать, насколько это реально. В чемпионате России – да, бюджет, возможности у нас выше, и мы обязаны бороться за титул. Но как можно говорить о выходе из группы в Лиге чемпионов? Мне бы хотелось услышать аргументы людей, которые на этом настаивают.

Ставить задачу – да, должны. В Лиге чемпионов наш бюджет – 25-26-й среди всех участников, а выходят в плей-офф 16. Здесь сложно использовать слово «должны». Должны стараться и ждать шанса, чтобы это случилось.

  • «Зенит» занял 3-е место в группе ЛЧ.
  • Клуб из Петербурга сыграет в стыках Лиги Европы с «Бетисом».
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (27)
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vladik12
1642606120
Ну давайте скинемся всем "Бомбардиром" и отправим Сержу недостающее до 16-го места!
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insider_retro
1642606537
А ещё некоторые полагают, что Семак тренер... Бухгалтер...
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NewLife
1642606999
Работа в газовой колонке приучает к тому, что деньги решают все) Стоимость игроков будешь сравнивать, когда твое начальство лимит отменит, а этого не будет никогда, а пока сравни зарплаты в Юве и бомжарне.
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Блямба
1642607400
не,ну пиар служба у ЦСКА сегодня круче...)) А это..выгребли по просьбе,сгладить впечатление от предыдущей "сенсации" и загадить новое. Ничего необычного Сирожа не сказал. Так просто, констатировал. Зато валовый продукт )из столицы Бомбардиру обеспечен. А,во! Уже началось. КУ-Ку,йопта!)))
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slavа0508
1642608082
Ну тогда и чемпионство в РПЛ , не стоит считать за успех у Зенита не один десяток лет самый большой бюджет ,,,,
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Fusballer
1642608955
А тренер тогда нафига, если всё от бюджета зависит? А стоимость игроков зачастую никак не соотносится с их полезностью.
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R_a_i_n
1642610439
Мммм, вон оно чё... денег не хватает Зениту. Уверен, как в Зените сменят тренера, команда в ЛЧ выстрелит. Пусть Сережа это Шахтёру расскажет, который до печально известных событий в лч смотрелся очень даже ничего.
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JTherry
1642611736
"Ставить задачу – да, должны..." ...по словам Семака, перед ним как раз и не ставят задачу выйти из группы, а лепет про "25-26 бюджет в ЛЧ" - выглядит поиском оправданий для "особо одаренных" и особо верующих бомжей в такие оправдания; не деньги играют в футбол, давно уже доказано... да и чемпионства зенита тогда за счет бюджета и админресурса по такой логике выглядят липовыми...
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OOOVVV.
1642614869
Самый богатый клуб РПЛ и такие заявы. УМОРИЛ))))
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Hektor 84
1642699700
Вечные тупые отмазки! Как будто ни когда в ЛЧ из группы не выходили команды с маленьким бюджетами? И команды с низкой трансферной стоимостью футболистов? Просто признай что твой уровень физрук в средней школе.
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