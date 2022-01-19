Участие Головина в матче с «Монпелье» под вопросом. В последний раз он играл месяц назад

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии футболиста.

«Он готовится. Надеемся, что он будет полностью готов к воскресенью. Подробнее рассказать не могу, медицинский штаб «Монако» дает информацию на официальном сайте.

В принципе, с Сашей все хорошо. Надеемся увидеть его 23 числа на поле», – сказал Клюев.