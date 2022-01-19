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    Участие Головина в матче с «Монпелье» под вопросом. В последний раз он играл месяц назад

    Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии футболиста.

    «Он готовится. Надеемся, что он будет полностью готов к воскресенью. Подробнее рассказать не могу, медицинский штаб «Монако» дает информацию на официальном сайте.

    В принципе, с Сашей все хорошо. Надеемся увидеть его 23 числа на поле», – сказал Клюев.

    • В текущем сезоне Головин забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
    • Россиянин не выходит на поле с 19 декабря.
    • В воскресенье, 23 января, «Монако» сыграет на выезде с «Монпелье».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2022 14:46
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