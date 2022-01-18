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    «Зенит», «Краснодар» и «Урал» работают в штатном режиме, несмотря на ракетные удары по ОАЭ

    Несколько команд РПЛ продолжают тренироваться в Объединенных Арабских Эмиратах.

    Накануне йеменские мятежники атаковали с помощью беспилотников столицу ОАЭ Абу-Даби, однако эти ракетные удары не повлияли на работу российских клубов.

    «Зенит» работает на сборе в Дубае в штатном режиме. Чемпионы России располагаются в центре эмирата, обстановка в месте проживания и проведения тренировок спокойная, процессу подготовки к рестарту сезона ничего не мешает», – сообщает «СЭ».

    «У команды все хорошо, она работает по графику под руководством нового тренерского штаба», – сказал источник из «Краснодара».

    «Команда базируется и тренируется в эмирате Шарджа. Здесь всe спокойно. Тренировки проходят по намеченному плану. Следим за новостями по ситуации в Абу-Даби из СМИ», – отметила пресс-служба «Урала».

    «Спартак» – о ракетных атаках по территории ОАЭ: «На нашу работу это не влияет»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2022 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +473

      the teacher 18 января 2022, 16:30

      Когда с нами Григорий, нам на все пох! ))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 18 января 2022, 14:53

      "Уралу" все нипочем. Гриша разберется!

      2
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