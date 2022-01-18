«Зенит», «Краснодар» и «Урал» работают в штатном режиме, несмотря на ракетные удары по ОАЭ

Несколько команд РПЛ продолжают тренироваться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Накануне йеменские мятежники атаковали с помощью беспилотников столицу ОАЭ Абу-Даби, однако эти ракетные удары не повлияли на работу российских клубов.

«Зенит» работает на сборе в Дубае в штатном режиме. Чемпионы России располагаются в центре эмирата, обстановка в месте проживания и проведения тренировок спокойная, процессу подготовки к рестарту сезона ничего не мешает», – сообщает «СЭ».

«У команды все хорошо, она работает по графику под руководством нового тренерского штаба», – сказал источник из «Краснодара».

«Команда базируется и тренируется в эмирате Шарджа. Здесь всe спокойно. Тренировки проходят по намеченному плану. Следим за новостями по ситуации в Абу-Даби из СМИ», – отметила пресс-служба «Урала».

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