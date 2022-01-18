«Спартак» – о ракетных атаках по территории ОАЭ: «На нашу работу это не влияет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с ракетными атаками по территории ОАЭ йеменскими мятежниками.
Московский клуб проводит первые зимние сборы в Джебель-Али, находящийся примерно в 40 километрах от Абу-Даби, который подвергся атаке беспилотников и баллистических ракет.
«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ», – сказал Зеленов.
- Подготовка «Спартака» ко второй части сезона будет разбита на два этапа – с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
- Соперники по товарищеским матчам – «Слован» (28 января), «Рига» (2 февраля), «Джохор» (5 февраля), «Урал» (8 февраля).
Источник: телеграм-канал «Первый спорт»