«Спартак» – о ракетных атаках по территории ОАЭ: «На нашу работу это не влияет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с ракетными атаками по территории ОАЭ йеменскими мятежниками.

Московский клуб проводит первые зимние сборы в Джебель-Али, находящийся примерно в 40 километрах от Абу-Даби, который подвергся атаке беспилотников и баллистических ракет.

«На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ», – сказал Зеленов.