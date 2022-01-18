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    «Спартак» – о ракетных атаках по территории ОАЭ: «На нашу работу это не влияет»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал ситуацию с ракетными атаками по территории ОАЭ йеменскими мятежниками.

    Московский клуб проводит первые зимние сборы в Джебель-Али, находящийся примерно в 40 километрах от Абу-Даби, который подвергся атаке беспилотников и баллистических ракет.

    «На нашу работу эта ситуация не влияет, сбор проходит в спокойной и безопасной обстановке. Но, разумеется, мы следим за новостями и находимся в контакте с Посольством РФ», – сказал Зеленов.

    • Подготовка «Спартака» ко второй части сезона будет разбита на два этапа – с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.
    • Соперники по товарищеским матчам – «Слован» (28 января), «Рига» (2 февраля), «Джохор» (5 февраля), «Урал» (8 февраля).

    Источник: телеграм-канал «Первый спорт»

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    18.01.2022 11:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 18 января 2022, 15:48

      Зеленов: "На нашу работу это не влияет".... Потому что в ОАЭ мы в основном не работаем, а развлекаемся. Это ж не тренировки на базе в Тарасовке.. ))

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 18 января 2022, 13:50

      Ну х.з. может какой-нибудь беспилотник и долететь... нафиг судьбу испытывать....

      0
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      Рейтинг: +28519

      JTherry 18 января 2022, 13:01

      йеменские повстанцы-хуситы обстреляли ракетами с беспилотников аэропорты Дубая и Абу-Даби, при нападении погибли три человека (РБК)...

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Barmaleushka 18 января 2022, 18:51

      Но промахнулись на 40 километров...

      0
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      Рейтинг: +1995

      Vitaga 18 января 2022, 13:00

      железная выдержка... наверное он сам в Москве

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