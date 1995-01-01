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    Временным сменщиком Бенитеса в «Эвертоне» будет Данкан Фергюсон (90min)

    «Эвертон» ведет переговоры с главным тренером Рафаэлем Бенитесом о разрыве контракта. Отставка может случиться в ближайшие часы.

    Временным сменщиком Бенитеса будет член его штаба Данкан Фергюсон, бывший игрок «Эвертона».

    • Накануне «Эвертон» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ «Норвичу» (1:2).
    • «Эвертон» идет в АПЛ 15-м.
    • Бенитес был назначен летом.

    Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 90min.com

    Британский интернет-портал о футболе. Основан в 2011 году. Аудитория в твиттере - более 163 тысяч человек.

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