Временным сменщиком Бенитеса в «Эвертоне» будет Данкан Фергюсон (90min)

«Эвертон» ведет переговоры с главным тренером Рафаэлем Бенитесом о разрыве контракта. Отставка может случиться в ближайшие часы.
Временным сменщиком Бенитеса будет член его штаба Данкан Фергюсон, бывший игрок «Эвертона».
- Накануне «Эвертон» на выезде проиграл аутсайдеру АПЛ «Норвичу» (1:2).
- «Эвертон» идет в АПЛ 15-м.
- Бенитес был назначен летом.
Бенитес улыбался при 0:2 от аутсайдера «Норвича»
Источник: 90min.com
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