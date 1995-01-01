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    Бундеслига. «Бавария» с хет-триком Левандовски разгромила «Кельн», «Лейпциг» Тедеско обыграл в гостях «Штутгарт»

    «Бавария» укрепила лидерство в Бундеслиге. В 19-м туре в гостях разгромлен «Кельн». Хет-трик у форварда Роберта Левандовски. Ассистентские дубли у Томаса Мюллера и Лероя Сане.

    «Лейпциг» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско переиграл на выезде «Штутгарт».

    Германия. Бундеслига. 19-й тур

    Кельн – Бавария – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 9; 0:2 – Толиссо, 25; 0:3 – Левандовски, 62; 0:4 – Левандовски, 74.

    Штутгарт – Лейпциг – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Силва, 11 (с пенальти); 0:2 – Нкунку, 70.

    Унион – Хоффенхайм – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Баумгартль, 16 (в свои ворота); 1:1 – Фогльзаммер, 22; 2:1 – Промель, 73.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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