Главные новости дня. Медину представили в Парагвае как игрока ЦСКА; Шапи может перейти в «Венецию»

«Венеция» заинтересована в Шапи.

«Спартаку» интересен 20-летний форвард «Интера» Сатриано (FcInterNews).

Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300».

Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке».

Роналду недоволен игроками «МЮ». Его удивляет, что они не тренируются дополнительно (Daily Mail).

Каттани: «Федун разбирается в футболе».

Сборная Парагвая представила Медину как игрока ЦСКА.

Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол» («Чемпионат»).

ЦСКА сделал предложение по форварду «Лацио» Мурики.

Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД.