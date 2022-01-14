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    Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД

    В Украине сообщили о смерти супруги футболиста «Зари» Олега Данченко Виктории. Она погибла в ДТП на трассе Киев – Одесса неподалеку от приморского города.

    Тело Данченко пришлось извлекать из поврежденного автомобиля с помощью спецтехники.

    • «Журнал Житомира» пишет, что ранее девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения.
    • Данченко сегодня подписал контракт с «Зарей».
    • В РПЛ он выступал за «Рубин», «Уфу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Журнал Житомира»

    Новостной житомирский портал. 

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    14.01.2022 22:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +912

      стоп кран 4 минуты назад

      Соболезнования семье погибшей.
      погибла в ДТП...
      Вспоминается жена Малафеева. "Марина Малафеева, супруга вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, погибла в ДТП: автомобиль "Бентли"
      Вот что легкие деньги делают.
      Ну не горбатились они за эти деньги, не переживали за детей, за кредиты на шее висящих.. Вот и пошло легкое, бессмысленное отношение...В том числе и за рулем.
      Поясню---я не против богатства, я про тех кто богатство играючи, не трудясь получил.
      Вот такие и летят по жизни.Иногда вдребезги разбиваясь.

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      Рейтинг: +3948

      sobaka120982 1 час назад

      Земля пухом!!!

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