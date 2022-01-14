Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД

Соболезнования семье погибшей.
погибла в ДТП...
Вспоминается жена Малафеева. "Марина Малафеева, супруга вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малафеева, погибла в ДТП: автомобиль "Бентли"
Вот что легкие деньги делают.
Ну не горбатились они за эти деньги, не переживали за детей, за кредиты на шее висящих.. Вот и пошло легкое, бессмысленное отношение...В том числе и за рулем.
Поясню---я не против богатства, я про тех кто богатство играючи, не трудясь получил.
Вот такие и летят по жизни.Иногда вдребезги разбиваясь.
В Украине сообщили о смерти супруги футболиста «Зари» Олега Данченко Виктории. Она погибла в ДТП на трассе Киев – Одесса неподалеку от приморского города.
Тело Данченко пришлось извлекать из поврежденного автомобиля с помощью спецтехники.