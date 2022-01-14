Жена экс-игрока «Рубина» и «Уфы» Данченко погибла в ДТП. Ранее она неоднократно нарушала ПДД

В Украине сообщили о смерти супруги футболиста «Зари» Олега Данченко Виктории. Она погибла в ДТП на трассе Киев – Одесса неподалеку от приморского города.

Тело Данченко пришлось извлекать из поврежденного автомобиля с помощью спецтехники.