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    Каттани: «Федун разбирается в футболе»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился впечатлениями от работы с владельцем московского клуба Леонидом Федуном и его гражданской супругой Заремой Салиховой.

    «У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них меня предложил. Есть семья владельцев клуба, но есть моменты, по которым мне неудобно обращаться к Федуну, потому что это мелочи.

    Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе», – сказал Каттани.

    • «Спартак» назначил итальянца 21 декабря.
    • До московского клуба он 5 лет возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
    • Столичная команда идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +56551

      portero 7 минут назад

      Зарема значит тебя выбрала...

      0
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      Рейтинг: +907

      стоп кран 27 минут назад

      Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе»,======Нащщет взрослого футбола Федун по ходу не разбирается.

      0
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      Рейтинг: +23996

      vladimir-7 38 минут назад

      А мог бы Каттани сказать правду, что Федун и Зарема не разбираются в
      футболе и где бы он оказался тогда? Конечно нет, иначе чемодан,...и т.д.

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      Рейтинг: +13487

      ilichkadr 48 минут назад

      Ну, да конечно же разбирается, но пока ещё не разобрался до конца. Как только разберется, то продаст Спартак за любые деньги ещё и с доплатой.

      3
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      Рейтинг: +490

      Ник Уволен 1 час назад

      Фердун хорошо разбирается в сфере прокачки народного достояния из недр в карманы. Да ещё в недвижимости вокруг стадиона закрывашка. А мазутный убыточный проект из тарасовки ему до лампочки. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +678

      NIK32RUS 1 час назад

      юморной малый!

      4
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      Рейтинг: +14465

      KLIM777 1 час назад

      кажется этот баламут идет по знакомой дорожке)))

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