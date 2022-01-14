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Каттани: «Федун разбирается в футболе»

14 января 2022, 18:32
21

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился впечатлениями от работы с владельцем московского клуба Леонидом Федуном и его гражданской супругой Заремой Салиховой.

«У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них меня предложил. Есть семья владельцев клуба, но есть моменты, по которым мне неудобно обращаться к Федуну, потому что это мелочи.

Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе», – сказал Каттани.

  • «Спартак» назначил итальянца 21 декабря.
  • До московского клуба он 5 лет возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
  • Столичная команда идет на 9-м месте в РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (21)
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NIK32RUS
1642174820
юморной малый!
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ilichkadr
1642176747
Ну, да конечно же разбирается, но пока ещё не разобрался до конца. Как только разберется, то продаст Спартак за любые деньги ещё и с доплатой.
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vladimir-7
1642177325
А мог бы Каттани сказать правду, что Федун и Зарема не разбираются в футболе и где бы он оказался тогда? Конечно нет, иначе чемодан,...и т.д.
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portero
1642179203
Зарема значит тебя выбрала...
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хряк СМ
1642179930
Хвалить хозяина и его жену "условие контракта", иначе останешься без работы.
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Форвард 79
1642181224
Конечно разбирается, раз выбор пал на меня! )))
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sерж
1642184567
ну ок, болтайтесь дальше, на дне турнирной таблице
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Vitaga
1642186622
в России в футболе разбирается каждый второй. а в Италии каждый первый. и все знают как сделать лучше. только разбираться можно по разному. критиков много а знающих реально как всё надо сделать почти и нет. на самом деле федун самый бестолковый и бездарный руководитель в нашем футболе. столько лет уничтожать клуб и репутацию клуба и не понимать своё вредительство это показатель его тупости
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SanInstructor
1642187350
Лизнул знатно...
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serglider
1642193216
Да... да... и... Зарема то же очень хорошо разбирается! В футболе! Лучше всех заранее похвалить, а то не успеешь глазом моргнуть, как уже вылетел из Спартака и как Газизов, через суды, отсуживаешь свои отступные))) И Федун такой, - Да мало ли чё, я там, наподписывал на бумаге! Человек то оказался полное гумно... А так похвалил... уже красапет! Держи бонус за чё там... Короче!
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