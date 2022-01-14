Каттани: «Федун разбирается в футболе»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился впечатлениями от работы с владельцем московского клуба Леонидом Федуном и его гражданской супругой Заремой Салиховой.

«У меня была встреча с Федуном и Заремой. Мне не так важно, кто из них меня предложил. Есть семья владельцев клуба, но есть моменты, по которым мне неудобно обращаться к Федуну, потому что это мелочи.

Разбирается ли Федун в футболе? Конечно. Мы много общаемся о молодежном футболе», – сказал Каттани.