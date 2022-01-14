Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

Новичок «Спартака» Шамар Николсон не поможет сборной Ямайки в ближайших матчах.

24-летний футболист попросил не вызывать его в национальную команду, чтобы лучше адаптироваться в московском клубе.

Ямайцы сыграют без нападающего с Мексикой, Панамой и Коста-Рикой в отборе ЧМ-2022.