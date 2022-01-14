Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

Его Дзюба покусал чтоли?
Новичок «Спартака» Шамар Николсон не поможет сборной Ямайки в ближайших матчах.
24-летний футболист попросил не вызывать его в национальную команду, чтобы лучше адаптироваться в московском клубе.
Ямайцы сыграют без нападающего с Мексикой, Панамой и Коста-Рикой в отборе ЧМ-2022.
- «Спартак» заплатил за Николсона 9 миллионов евро.
- Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.
Источник: Jamaica Star
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