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    Николсон отказался от вызова в сборную Ямайки ради адаптации в «Спартаке»

    Новичок «Спартака» Шамар Николсон не поможет сборной Ямайки в ближайших матчах.

    24-летний футболист попросил не вызывать его в национальную команду, чтобы лучше адаптироваться в московском клубе.

    Ямайцы сыграют без нападающего с Мексикой, Панамой и Коста-Рикой в отборе ЧМ-2022.

    • «Спартак» заплатил за Николсона 9 миллионов евро.
    • Игрок заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Jamaica Star

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +338

      the teacher 6 минут назад

      Его Дзюба покусал чтоли?

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      Рейтинг: +10

      sergеy 27 минут назад

      Еcли делаете cтавки pro100bets.ru

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      Рейтинг: +458

      Ник Уволен 53 минуты назад

      В Пердиве адаптируется этот неликвид. Гыгыгы

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      Рейтинг: +18446

      derrik2000 > Ник Уволен 35 минут назад

      "Весёлый" ты парень.
      Тока глупый.
      И словарный запас у тебя ограниченный..
      С tarasoffkой намного интереснее общаться: шутки у него незлобивые и в чём-то разнообразные.
      Так... подкольчики...
      Можно и отвечать на них так же незлобиво.

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