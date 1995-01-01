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    «Спартаку» интересен 20-летний форвард «Интера» Сатриано (FcInterNews)

    «Спартак» интересуется нападающим «Интера» Мартином Сатриано.

    По информации FcInterNews, главный тренер российского клуба Паоло Ваноли высоко оценивает 20-летнего уругвайца, однако стороны не обсуждали переход футболиста в зимнее трансферное окно.

    Сам Сатриано и его агент обсуждают продление контракта с «Интером».

    • Действующий контракт Сатриано с «Интером» истекает летом 2024 года.
    • Он провел 4 матча за основу клуба в этом сезоне.
    • Рыночная стоимость уругвайца – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: FcInterNews

    Итальянское медиа, которое специализируется на новостях об «Интере». Аудитория в твиттере - более 67 тысяч человек.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15280

      paracetamol 32 минуты назад

      Кончай, свини, всякое хумно скупать, только деньги на ветер выбрасывать!

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