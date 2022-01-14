«Спартаку» интересен 20-летний форвард «Интера» Сатриано (FcInterNews)

«Спартак» интересуется нападающим «Интера» Мартином Сатриано.

По информации FcInterNews, главный тренер российского клуба Паоло Ваноли высоко оценивает 20-летнего уругвайца, однако стороны не обсуждали переход футболиста в зимнее трансферное окно.

Сам Сатриано и его агент обсуждают продление контракта с «Интером».