«Спартаку» интересен 20-летний форвард «Интера» Сатриано (FcInterNews)

«Спартак» интересуется нападающим «Интера» Мартином Сатриано.
По информации FcInterNews, главный тренер российского клуба Паоло Ваноли высоко оценивает 20-летнего уругвайца, однако стороны не обсуждали переход футболиста в зимнее трансферное окно.
Сам Сатриано и его агент обсуждают продление контракта с «Интером».
- Действующий контракт Сатриано с «Интером» истекает летом 2024 года.
- Он провел 4 матча за основу клуба в этом сезоне.
- Рыночная стоимость уругвайца – 2,5 миллиона евро.
Источник: FcInterNews
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