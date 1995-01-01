Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол» («Чемпионат»)

Очень жаль...в хорошей форме он был топовым игроком обоймы. Вместо него возьмут условного "Петю", который через год другой, решит что он мегаталант, выбьет контракт пожирнее и снизит требования к себе пониже
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена на следующей неделе должен пополнить «Эспаньол». Между сторонами есть позитивные переговоры.
Также нидерландца предлагали «Галатасараю».
- В текущем сезоне голландец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость Вилены – 7,5 миллиона евро.