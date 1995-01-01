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    Вилена перейдет из «Краснодара» в «Эспаньол» («Чемпионат»)

    Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена на следующей неделе должен пополнить «Эспаньол». Между сторонами есть позитивные переговоры.

    Также нидерландца предлагали «Галатасараю».

    • В текущем сезоне голландец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость Вилены – 7,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:03
    Комментарии2
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      Рейтинг: +966

      Cubinec1989 18 минут назад

      Очень жаль...в хорошей форме он был топовым игроком обоймы. Вместо него возьмут условного "Петю", который через год другой, решит что он мегаталант, выбьет контракт пожирнее и снизит требования к себе пониже

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      Рейтинг: +6404

      vladik12 > Cubinec1989 1 минуту назад

      ...и потом благополучно перекушает в красноярском баре.

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