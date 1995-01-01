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    ЦСКА сделал предложение по форварду «Лацио» Мурики

    ЦСКА хочет купить нападающего «Лацио» Ведата Мурики. Москвичи уже сделали соответствующее предложение.

    Контракт Мурики действует до 2025 года. Игрок стоит 6 миллионов евро.

    • 27-летний игрок вызывается в сборную Косово.
    • «Лацио» купил Мурики у «Фенербахче» в 2020 году за 19,9 миллиона евро.
    • В текущем сезоне Серии А Мурики провел 11 матчей, результативных действий нет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Эртана Сузгуна

    ТВ-журналист из Турции. Аудитория в твиттере - более 176 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4151

      neim 3 минуты назад

      Год-два назад купили за 20 лямов, сейчас он стоит 6 , результативными действиями не отметился.
      Ну это прям какой-то косовский Коко. Правда этот хоть одиннадцать матчей сыграл.
      Точно, завтра будет опровержение этой "новости" ))).

      0
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      Рейтинг: +3984

      Бомбардиръ 19 минут назад

      Зачем Косово? Косово е Србия.

      2
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      Рейтинг: +988

      Форвард 79 29 минут назад

      Чиро Эммобиле надо брать у Лацио, а не какую то Мурику)

      0
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      Рейтинг: +144

      КУКУШКА > Форвард 79 14 минут назад

      Что бы купить Чиро нужно продать всю конюшню и то не хватит))))

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