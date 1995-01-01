ЦСКА сделал предложение по форварду «Лацио» Мурики

Год-два назад купили за 20 лямов, сейчас он стоит 6 , результативными действиями не отметился.
Ну это прям какой-то косовский Коко. Правда этот хоть одиннадцать матчей сыграл.
Точно, завтра будет опровержение этой "новости" ))).
ЦСКА хочет купить нападающего «Лацио» Ведата Мурики. Москвичи уже сделали соответствующее предложение.
Контракт Мурики действует до 2025 года. Игрок стоит 6 миллионов евро.
- 27-летний игрок вызывается в сборную Косово.
- «Лацио» купил Мурики у «Фенербахче» в 2020 году за 19,9 миллиона евро.
- В текущем сезоне Серии А Мурики провел 11 матчей, результативных действий нет.
Источник: твиттер Эртана Сузгуна
ТВ-журналист из Турции. Аудитория в твиттере - более 176 тысяч подписчиков.