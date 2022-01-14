«Венеция» заинтересована в Шапи

В Италии сообщили об интересе «Венеции» к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Сейчас он в аренде в турецком «Гиресунспоре».

Осуществление трансфера осложнено тем, что у Шапи нет паспорта ЕС, а все легионерские места в «Венеции» заняты.