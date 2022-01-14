«Венеция» заинтересована в Шапи

В Италии сообщили об интересе «Венеции» к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Сейчас он в аренде в турецком «Гиресунспоре».
Осуществление трансфера осложнено тем, что у Шапи нет паспорта ЕС, а все легионерские места в «Венеции» заняты.
- 22-летний Сулейманов стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне Суперлиги у него 17 матчей, 2 гола, 3 результативных паса.
- Шапи должен вернуться в Краснодар летом.
Источник: Triveneto Goal
Итальянский ресурс с футбольными новостями региона Тривенето, куда входит Венеция.