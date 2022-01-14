Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    «Венеция» заинтересована в Шапи

    В Италии сообщили об интересе «Венеции» к форварду «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову. Сейчас он в аренде в турецком «Гиресунспоре».

    Осуществление трансфера осложнено тем, что у Шапи нет паспорта ЕС, а все легионерские места в «Венеции» заняты.

    • 22-летний Сулейманов стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне Суперлиги у него 17 матчей, 2 гола, 3 результативных паса.
    • Шапи должен вернуться в Краснодар летом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Triveneto Goal

    Итальянский ресурс с футбольными новостями региона Тривенето, куда входит Венеция.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2022 23:21
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10916

      Вомбат 32 минуты назад

      Очередное вранье Бомбардира. Статья в итальянской газете начинается так: "Российские коллеги сообщают, что в чемпионате Турции играет воспитанник команды Красндар...." Так что не в Италии сообщили, а ИталиЮ сообщили. Наши журналюги сообщили итальянским журналистами, что есть такой Сулейманов, который хотел бы поиграть в Венеции. А итальянцы российским коллегам ответили, что хотеть не вредно, но в Италии имеет место лимит на футболистов из-за пределов Евросоюза.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6405

      vladik12 > Вомбат 51 секунду назад

      Опять бухой там?
      Коллеги из России сообщили этому изданию, и это издание в Италии обнародовало эту информацию.
      В чем они ошиблись?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92944
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68474
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru