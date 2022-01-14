Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300»

Бывший игрок «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о бывшем одноклубнике Александре Тихоновецком, который в 2006 году стал первым российским футболистом, дисквалифицированным за курение марихуаны.

— Из «Спартака» ты сначала уехал в Саратов, а после во Владивосток — к легендарному Тихоновецкому, которого дисквалифицировали за употребление марихуаны. В команде об этом знали?

— Что он курит? Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда все это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала... Раз в 300, что ли, превышала норму.

Так что это не история про покурить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жестким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то все было нормально.

Главное, чтобы он после этого интервью не нашел мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха!

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