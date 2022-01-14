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  • Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300»

Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300»

14 января 2022, 10:52
9

Бывший игрок «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о бывшем одноклубнике Александре Тихоновецком, который в 2006 году стал первым российским футболистом, дисквалифицированным за курение марихуаны.

— Из «Спартака» ты сначала уехал в Саратов, а после во Владивосток — к легендарному Тихоновецкому, которого дисквалифицировали за употребление марихуаны. В команде об этом знали?

— Что он курит? Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда все это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала... Раз в 300, что ли, превышала норму.

Так что это не история про покурить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жестким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то все было нормально.

Главное, чтобы он после этого интервью не нашел мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха!

Шешуков – о премиальных: «За победу в «Спартаке» платили 5-10 тысяч. В «Анжи» – по 30-40 тысяч»

Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Шешуков Александр Тихоновецкий Александр
Комментарии (9)
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Денис Севас
1642148121
Главное какой небудь бред написать, чтоб было!
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vladik12
1642149339
Тихон - легенда Владивостока). Хотелось бы, чтобы там футбол возродился. На Дальнем Востоке должна быть команда РПЛ.
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NewLife
1642151854
Первый раз слышу, что есть норма анаши в организме, заливает Сашок.
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balam
1642152513
веселый парняга .дай Бог ему здоровья
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DOCTOR PENALTY
1642153949
...превышала норму раз в 300..., в сравнении с нормой самого Шешукова. )
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Enter2006
1642154387
Дятла не видали? Где-то пробегал. А вот он! Стукачек... ))
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