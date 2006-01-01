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    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Шешуков: «Концентрация марихуаны в организме Тихоновецкого превышала норму раз в 300»

    Бывший игрок «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о бывшем одноклубнике Александре Тихоновецком, который в 2006 году стал первым российским футболистом, дисквалифицированным за курение марихуаны.

    — Из «Спартака» ты сначала уехал в Саратов, а после во Владивосток — к легендарному Тихоновецкому, которого дисквалифицировали за употребление марихуаны. В команде об этом знали?

    — Что он курит? Конечно. Там же доходило до того, что это происходило перед играми. Когда все это всплыло, выяснилось, что у него концентрация в организме просто зашкаливала... Раз в 300, что ли, превышала норму.

    Так что это не история про покурить раз в неделю. Хотя заядлым тусовщиком и каким-то жестким нарушителем режима я Тихоновецкого точно не назову. Да, был грешок, но в целом-то все было нормально.

    Главное, чтобы он после этого интервью не нашел мой номер. А то будет звонить: «Ты чего там про меня рассказываешь?» Ха-ха!

    Шешуков – о премиальных: «За победу в «Спартаке» платили 5-10 тысяч. В «Анжи» – по 30-40 тысяч»

    Тихоновецкий: «Играя с Широковым в ЦСКА, три-четыре раза в неделю были в ночном клубе»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1219

      balam 4 минуты назад

      веселый парняга .дай Бог ему здоровья

      0
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      Рейтинг: +12330

      NewLife 15 минут назад

      Первый раз слышу, что есть норма анаши в организме, заливает Сашок.

      0
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      Рейтинг: +9146

      Alekxei Z. 53 минуты назад

      Зачем эти откровения о других ?
      Кайся о своих "скелетах в шкафу ", путь из Спартака до Владивостока надо тоже талант иметь .

      2
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      Рейтинг: +6404

      vladik12 57 минут назад

      Тихон - легенда Владивостока). Хотелось бы, чтобы там футбол возродился. На Дальнем Востоке должна быть команда РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +21

      Денис Севас 1 час назад

      Главное какой небудь бред написать, чтоб было!

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