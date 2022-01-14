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  • Шешуков – о премиальных: «За победу в «Спартаке» платили 5-10 тысяч. В «Анжи» – по 30-40 тысяч»

Шешуков – о премиальных: «За победу в «Спартаке» платили 5-10 тысяч. В «Анжи» – по 30-40 тысяч»

14 января 2022, 09:53
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Шешуков рассказал, какие премиальные раньше платили в клубах РПЛ.

— Янбаев мне рассказывал, что рекордные премиальные получал в «Локомотиве» — 25 тысяч долларов за победу над командой из топ-5. Ты тоже?

— Ого! Я это время не застал, но думал, что такие деньги только в «Анжи» платили. Логашов мне рассказывал, что они по 30-40 тысяч евро получали.

Самый большой бонус в «Локомотиве» был за победу в Кубке России — каждому пришла разная сумма, эквивалентная месячной зарплате. За отдельные матчи, по-моему, премиальные не платили.

В «Спартаке» была похожая система: за победу получали по 5-10 тысяч евро, а в случае хороших результатов — например, финиша в топ-3 и выхода в еврокубки — приходила более существенная сумма. В ЦСКА, насколько знаю, есть только бонусы за выполнение цели на сезон.

— Самая большая сумма, которая приходила тебе на карточку?

— Когда из «Москвы» переходил в «Спартак», мне заплатили подъемные — 500 тысяч долларов.

Шешуков: «Перед раздевалкой раздавался голос Смородской: «Ребята, все одеты? Я захожу!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Шешуков Александр
Комментарии (2)
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Олег1204
1642150277
Логично, нах в ТОП 5 переходить когда деньгами туда сюда разбрасываются.
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portero
1642159103
Только в Анжи недолго музыка играла...
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