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    Шешуков – о премиальных: «За победу в «Спартаке» платили 5-10 тысяч. В «Анжи» – по 30-40 тысяч»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Александр Шешуков рассказал, какие премиальные раньше платили в клубах РПЛ.

    — Янбаев мне рассказывал, что рекордные премиальные получал в «Локомотиве» — 25 тысяч долларов за победу над командой из топ-5. Ты тоже?

    — Ого! Я это время не застал, но думал, что такие деньги только в «Анжи» платили. Логашов мне рассказывал, что они по 30-40 тысяч евро получали.

    Самый большой бонус в «Локомотиве» был за победу в Кубке России — каждому пришла разная сумма, эквивалентная месячной зарплате. За отдельные матчи, по-моему, премиальные не платили.

    В «Спартаке» была похожая система: за победу получали по 5-10 тысяч евро, а в случае хороших результатов — например, финиша в топ-3 и выхода в еврокубки — приходила более существенная сумма. В ЦСКА, насколько знаю, есть только бонусы за выполнение цели на сезон.

    — Самая большая сумма, которая приходила тебе на карточку?

    — Когда из «Москвы» переходил в «Спартак», мне заплатили подъемные — 500 тысяч долларов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1678

      Олег1204 41 минуту назад

      Логично, нах в ТОП 5 переходить когда деньгами туда сюда разбрасываются.

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      Рейтинг: +136

      КУКУШКА 1 час назад

      А в зяните по ляму баксов!!!

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