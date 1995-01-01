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    Шешуков: «Перед раздевалкой раздавался голос Смородской: «Ребята, все одеты? Я захожу!»

    Бывший защитник «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о взаимоотношениях бывшего президента клуба Ольги Смородской с футболистами.

    «С Ольгой Юрьевной в основном пересекался в раздевалке, она заходила после игр. Картина, конечно: кто-то в трусах, кто-то в полотенце... В какой-то момент нас предупреждали: Ольга Юрьевна на подходе.

    Через несколько секунд раздавался ее голос: «Ребята, все одеты? Я захожу!» Но все нормально проходило, по-доброму. После побед она всех обнимала и поздравляла: «Молодцы!» – сказал Шешуков.

    • Смородская была президентом «Локо» с 2010 по 2016-й год.
    • При ней клуб выиграл Кубок России в 2015 году.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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