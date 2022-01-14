Шешуков: «Перед раздевалкой раздавался голос Смородской: «Ребята, все одеты? Я захожу!»

Бывший защитник «Локомотива» Александр Шешуков рассказал о взаимоотношениях бывшего президента клуба Ольги Смородской с футболистами.

«С Ольгой Юрьевной в основном пересекался в раздевалке, она заходила после игр. Картина, конечно: кто-то в трусах, кто-то в полотенце... В какой-то момент нас предупреждали: Ольга Юрьевна на подходе.

Через несколько секунд раздавался ее голос: «Ребята, все одеты? Я захожу!» Но все нормально проходило, по-доброму. После побед она всех обнимала и поздравляла: «Молодцы!» – сказал Шешуков.