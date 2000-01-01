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    Журналист Шмурнов: «Кержаков, Шевченко убегали от интервью со мной через задний проход. Это отвратно»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, как пытался взять интервью у форвардов Александра Кержакова и Андрея Шевченко в 2000-е годы. Они убегали.

    «Я приехал на базу в Миланелло, заранее договорившись с пресс-атташе клуба. За «Милан» играли Шевченко и Каха Каладзе. Я приехал, и Шевченко благополучно сбежал от меня через задний ход базы.

    Вышел Каха. Он поздоровался, посадил в машину, довез до Милана, дал интервью, извинился за Шевченко.

    То же самое было с Александром Кержаковым в «Севилье». После матча с «Хетафе» он вышел там, где я не мог его поймать, сел в автобус и уехал. Не люблю этого. Уйти через задний проход – это отвратно», – считает Шмурнов.

    • Шевченко – обладатель «Золотого мяча».
    • Кержаков в 2007-2008 годах провел 26 матчей в Примере, забил 8 голов.
    • Шмурнов занимается спортивной журналистикой 30 лет.

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    Источник: ютуб-канал «Рейтинг Букмекеров»

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    Сегодня, 19:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19905

      JTherry 8 минут назад

      "Уйти через задний проход" - это стиль бомжей...

      1
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      Рейтинг: +56551

      portero 18 минут назад

      Хреново договаривался значит, раз сбегают и не хотят с тобой общаться...

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