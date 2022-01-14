Журналист Шмурнов: «Кержаков, Шевченко убегали от интервью со мной через задний проход. Это отвратно»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, как пытался взять интервью у форвардов Александра Кержакова и Андрея Шевченко в 2000-е годы. Они убегали.

«Я приехал на базу в Миланелло, заранее договорившись с пресс-атташе клуба. За «Милан» играли Шевченко и Каха Каладзе. Я приехал, и Шевченко благополучно сбежал от меня через задний ход базы.

Вышел Каха. Он поздоровался, посадил в машину, довез до Милана, дал интервью, извинился за Шевченко.

То же самое было с Александром Кержаковым в «Севилье». После матча с «Хетафе» он вышел там, где я не мог его поймать, сел в автобус и уехал. Не люблю этого. Уйти через задний проход – это отвратно», – считает Шмурнов.

Шевченко – обладатель «Золотого мяча».

Кержаков в 2007-2008 годах провел 26 матчей в Примере, забил 8 голов.

Шмурнов занимается спортивной журналистикой 30 лет.

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