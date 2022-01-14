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  • Журналист Шмурнов: «Кержаков, Шевченко убегали от интервью со мной через задний проход. Это отвратно»

Журналист Шмурнов: «Кержаков, Шевченко убегали от интервью со мной через задний проход. Это отвратно»

14 января 2022, 19:35
21

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, как пытался взять интервью у форвардов Александра Кержакова и Андрея Шевченко в 2000-е годы. Они убегали.

«Я приехал на базу в Миланелло, заранее договорившись с пресс-атташе клуба. За «Милан» играли Шевченко и Каха Каладзе. Я приехал, и Шевченко благополучно сбежал от меня через задний ход базы.

Вышел Каха. Он поздоровался, посадил в машину, довез до Милана, дал интервью, извинился за Шевченко.

То же самое было с Александром Кержаковым в «Севилье». После матча с «Хетафе» он вышел там, где я не мог его поймать, сел в автобус и уехал. Не люблю этого. Уйти через задний проход – это отвратно», – считает Шмурнов.

  • Шевченко – обладатель «Золотого мяча».
  • Кержаков в 2007-2008 годах провел 26 матчей в Примере, забил 8 голов.
  • Шмурнов занимается спортивной журналистикой 30 лет.

Журналист Шмурнов: «Я писал реформу РПЛ и отправлял ее Дюкову. Она во многом похожа на ту, что сделала Hypercube»

Журналист Шмурнов: «Знаю, что в «Спартаке» все готовятся к 100-летию прям на пределе. Но есть в клубе небольшая трещинка»

Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

Источник: ютуб-канал «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Дженоа Милан Нижний Новгород Каладзе Каха Шевченко Андрей Кержаков Александр
Комментарии (21)
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portero
1642178552
Хреново договаривался значит, раз сбегают и не хотят с тобой общаться...
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JTherry
1642179153
"Уйти через задний проход" - это стиль бомжей...
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mihail200606
1642181247
А че они должны хотеть разговаривать с тобой ..
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DOCTOR PENALTY
1642182930
Ну, если люди убегают от тебя через задний проход, что крайне отвратно, значит твоё интервью ещё отвратней. (((
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Урия Гип
1642183857
Свинячий аромат не переносят видимо.
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воинКС
1642185826
Ты сам гавно и у тебя ассоциации с гавном. Не хотят мужики с тобой общаться, с губером похожи вы, шоколадная парочка.
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Форвард 79
1642185854
Через задний проход?) А может потому что вы журналюги к ним везде и всюду без мыла лезете))
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Ганнибал Лектор
1642190398
Правильно, надо было просто послать тебя
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Вомбат
1642192068
Отвратно общаться с такими, как Шмурнов, а избегать таких - правильное поведение.
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Vitaga
1642203138
не только избегать надо а засунуть этих журналюг подобных шмурнову в их собственный задний проход и залепить чопиком навсегда
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