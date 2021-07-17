Журналист Шмурнов: «Знаю, что в «Спартаке» все готовятся к 100-летию прям на пределе. Но есть в клубе небольшая трещинка»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о подготовке «Спартака» к новому сезону. Все работают на пределе.

«Я знаю, что в клубе к старту сезона, к 100-летию готовятся все прям на пределе. Там есть в клубе небольшая трещинка. Думаю, о ней поговорим после первого мини-скандала. Я, скорее, про Зарему Салихову. Надеюсь, она сгладится», – сказал фанат «Спартака» Шмурнов.

Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна , в мае вошедшая в совет директоров и в том же месяце оттуда вышедшая.

, в мае вошедшая в совет директоров и в том же месяце оттуда вышедшая. Шмурнов болеет за «Спартак» с советских времен.

24 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Казани против «Рубина».

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