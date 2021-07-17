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  • Журналист Шмурнов: «Знаю, что в «Спартаке» все готовятся к 100-летию прям на пределе. Но есть в клубе небольшая трещинка»

Журналист Шмурнов: «Знаю, что в «Спартаке» все готовятся к 100-летию прям на пределе. Но есть в клубе небольшая трещинка»

17 июля 2021, 16:23
13

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о подготовке «Спартака» к новому сезону. Все работают на пределе.

«Я знаю, что в клубе к старту сезона, к 100-летию готовятся все прям на пределе. Там есть в клубе небольшая трещинка. Думаю, о ней поговорим после первого мини-скандала. Я, скорее, про Зарему Салихову. Надеюсь, она сгладится», – сказал фанат «Спартака» Шмурнов.

  • Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в мае вошедшая в совет директоров и в том же месяце оттуда вышедшая.
  • Шмурнов болеет за «Спартак» с советских времен.
  • 24 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Казани против «Рубина».

Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (13)
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Марк Аврелий!
1626529525
Не отказался Зарему хотя бы просто погладить!!!
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Дедуктор
1626530888
Полоумную Салихову-ханум очень бы стоило свести с одним известнейшим тренером. Сарри его фамилия. Глупая ханум получила бы исчерпывающую консультацию. Насчет маршрута, которого должны придерживаться такие возомнившие о себе чутка лишнего особы.
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vladimir-7
1626531348
В связи со 100-летием свинарника, РФС и РПЛ получили секретные задания от Лукойла, чтобы обеспечить спартаку первое место в чемпионате РПЛ. В приложении была ссылка на мешок с авансом вознаграждения за работу. Однако, Газпром возражает, потому, что еще ранее, он уже внес аванс за первое место в будущем чемпионате РПЛ Зениту.
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insider_retro
1626531397
Леди может затаить обиду, когда её трещинку называют "небольшой", да ещё предполагают, что она "сгладится"... Ожидаю её ответ, что-то в стиле: "...скорее у Шмурнова отвалится..." :)))
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ivany4
1626532162
Отстранили от эфира и правильно сделали. Ты теперь свою ложку говна решил вынести на страницы прессы? Правильно говорят, что проститутка и журналист живут в одинаковых моральных рамках.
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derrik2000
1626532515
И хер с ним.
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житель СПб
1626532887
Что там за трещинка у Заремы?! Ну, комментатор, заинтриговал! А как трещинка Заремы на игру Спартака может повлиять?
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Красногорск_Фан
1626536919
Трещинка . Ни хухэ себе намеки . А откуда размер знает?
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R_a_i_n
1626543433
Расскажите Шмурнову, что трещина у Азмуна в жопе. Будет пиз.... и у него появится.
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