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    Журналист Шмурнов: «Знаю, что в «Спартаке» все готовятся к 100-летию прям на пределе. Но есть в клубе небольшая трещинка»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о подготовке «Спартака» к новому сезону. Все работают на пределе.

    «Я знаю, что в клубе к старту сезона, к 100-летию готовятся все прям на пределе. Там есть в клубе небольшая трещинка. Думаю, о ней поговорим после первого мини-скандала. Я, скорее, про Зарему Салихову. Надеюсь, она сгладится», – сказал фанат «Спартака» Шмурнов.

    • Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в мае вошедшая в совет директоров и в том же месяце оттуда вышедшая.
    • Шмурнов болеет за «Спартак» с советских времен.
    • 24 июля в 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет в Казани против «Рубина».

    Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

    Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

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    Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»

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    17.07.2021 16:23
    Комментарии17
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      Рейтинг: +798

      R_a_i_n 20 часов назад

      Расскажите Шмурнову, что трещина у Азмуна в жопе. Будет пиз.... и у него появится.

      0
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      Рейтинг: +9695

      Литейный4 20 часов назад

      Ждём когда из этой трещины потечёт. Посмеемся всей страной. гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 21 час назад

      трещинка Заремы занята, там федун гнездится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      Красногорск_Фан 22 часа назад

      Трещинка . Ни хухэ себе намеки . А откуда размер знает?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24188

      silver29 22 часа назад

      Это у Заремы трещинка, а у Спартака все на месте.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8152

      житель СПб 23 часа назад

      Что там за трещинка у Заремы?! Ну, комментатор, заинтриговал!
      А как трещинка Заремы на игру Спартака может повлиять?

      1
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      Рейтинг: +15858

      derrik2000 23 часа назад

      И хер с ним.

      1
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 23 часа назад

      Отстранили от эфира и правильно сделали.
      Ты теперь свою ложку говна решил вынести на страницы прессы?
      Правильно говорят, что проститутка и журналист живут в одинаковых моральных рамках.

      10
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      Рейтинг: +6110

      Антибиотик > ivany4 21 час назад

      Пять баллов!

      1
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      Рейтинг: +66880

      insider_retro 23 часа назад

      Леди может затаить обиду, когда её трещинку называют "небольшой", да ещё предполагают, что она "сгладится"...
      Ожидаю её ответ, что-то в стиле: "...скорее у Шмурнова отвалится..." :)))

      13
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      Рейтинг: +1807

      kvm > insider_retro 20 часов назад

      да, назвать пилотку трещинкой...

      1
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 23 часа назад

      В связи со 100-летием свинарника, РФС и РПЛ получили секретные
      задания от Лукойла, чтобы обеспечить спартаку первое место в чемпионате РПЛ. В приложении была ссылка на мешок с авансом вознаграждения за работу. Однако, Газпром возражает, потому, что еще ранее, он уже внес аванс за первое место в будущем чемпионате РПЛ Зениту.

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      Рейтинг: +15451

      JTherry > vladimir-7 22 часа назад

      конюшня, как дела, чего куришь? дайте мешок овса конине, а то деду "новичок" пошел не впрок...) в наши "секретные задания" нос не суй, пи*дуй к Бабаю...

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