Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов заявил, что его временно отстранили от работы на канале после игры «Спартак» – «Сочи» (2:2).

– У меня реакция была не на потерю очков «Спартаком», а на судейство, которое, в частности, приводит и к этому.

Я на следующий день замолчал, но Леонид Слуцкий неспроста вспылил после матча с «Локомотивом», потому что в российском футболе веры в честное и непредвзятое судейство осталось очень мало, даже если оно просто ошибочное.

Если судья даже случайно принимает решение, болельщик видит в этом заговор и давление на свою команду. Таких случаев слишком много. Об этом нельзя молчать и дальше, и если мы будем молчать, то непонятно, к чему это приведет.

Я очень рад, что это произошло ценой временного отстранения от эфира – а я наговорил довольно много жестких слов и получил свою красную карточку. Считаю, что сделал все правильно и осознанно. Надеюсь, что дисквалификация не будет долгой, хотя это не мое дело, есть руководство, оно отреагировало на определенные слова.

Я принес извинения, потому что вопрос формулировок – это одно, а вопрос сути – другое. Я не хочу, чтобы честность, которую я хочу внести в наш футбол, замылили формулировки: «Ты сказал слишком грубо, поэтому мы не будем тебя слушать».

– Я еще прочитал, что руководители некоторых клубов написали письмо…

– Это их эмоции. Их можно понять. «Зенит» и «Сочи» как будто встали на другую сторону, лишний раз расписавшись, что они чуть ли не один организм.

У них свои права есть. Того же Лешу Андронова тоже отстраняли. ЦСКА однажды сказал, несмотря на то, что я у них фартовый комментатор: «А давайте не он будет комментировать».

Это факт не из моей биографии, а из биографии руководителей клубов. Я даже скажу не клубов, а конкретных руководителей. Если им так живется, это их право. Надеюсь, что ни «Матч ТВ», ни лига, ни РФС не станут себя вести противоестественно. Это неправильно.

Арбитр Казарцев в вышеуказанном матче назначил два пенальти в ворота «Спартака».

в вышеуказанном матче назначил два пенальти в ворота «Спартака». Второй 11-метровый официально признан ошибочным.

После игры владелец столичного клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата.

Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»