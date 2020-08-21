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  • Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

21 августа 2020, 08:35
65

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов заявил, что его временно отстранили от работы на канале после игры «Спартак»«Сочи» (2:2).

– У меня реакция была не на потерю очков «Спартаком», а на судейство, которое, в частности, приводит и к этому.

Я на следующий день замолчал, но Леонид Слуцкий неспроста вспылил после матча с «Локомотивом», потому что в российском футболе веры в честное и непредвзятое судейство осталось очень мало, даже если оно просто ошибочное.

Если судья даже случайно принимает решение, болельщик видит в этом заговор и давление на свою команду. Таких случаев слишком много. Об этом нельзя молчать и дальше, и если мы будем молчать, то непонятно, к чему это приведет.

Я очень рад, что это произошло ценой временного отстранения от эфира – а я наговорил довольно много жестких слов и получил свою красную карточку. Считаю, что сделал все правильно и осознанно. Надеюсь, что дисквалификация не будет долгой, хотя это не мое дело, есть руководство, оно отреагировало на определенные слова.

Я принес извинения, потому что вопрос формулировок – это одно, а вопрос сути – другое. Я не хочу, чтобы честность, которую я хочу внести в наш футбол, замылили формулировки: «Ты сказал слишком грубо, поэтому мы не будем тебя слушать».

– Я еще прочитал, что руководители некоторых клубов написали письмо…

– Это их эмоции. Их можно понять. «Зенит» и «Сочи» как будто встали на другую сторону, лишний раз расписавшись, что они чуть ли не один организм.

У них свои права есть. Того же Лешу Андронова тоже отстраняли. ЦСКА однажды сказал, несмотря на то, что я у них фартовый комментатор: «А давайте не он будет комментировать».

Это факт не из моей биографии, а из биографии руководителей клубов. Я даже скажу не клубов, а конкретных руководителей. Если им так живется, это их право. Надеюсь, что ни «Матч ТВ», ни лига, ни РФС не станут себя вести противоестественно. Это неправильно.

  • Арбитр Казарцев в вышеуказанном матче назначил два пенальти в ворота «Спартака».
  • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.
  • После игры владелец столичного клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата.

Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

Источник: Ютуб-канал «Балтики»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Балтика Зенит
Комментарии (65)
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Завулон new new
1597989109
Cсобственно что он хотел? Правильно отстранили.Там на Матче половину разогнать надо,и дело не любви или не любви к "народной" команде. Работа комментатора комментировать то есть передавать события на поле,а своё личное мнение засунуть куда по дальше. Хочешь вешать в массы вперёд на ютуб,там этого "добра" навалом.
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ilichkadr
1597989815
Всё верно. За базар надо отвечать, чай не в пивбаре с друзьями воблу чавкаешь.
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Viper for CSKA
1597991620
Всё верно Шмурнов в эфире сказал. И дело здесь не в предвзятости, а в беспределе. Арбитр допустил чудовищную ошибку, а до этого принял ещё одно крайне спорное решение. Всё это стоило победы одной из команд. И всё это в присутствии ВАР. Не люблю Шмурнова в целом, но здесь он вполне справедливо возмутился. И это не тот случай, как с Орловым, который откровенно за свой Зенит в репортажах топил. Решение двух арбитров по второму пенальти - откровенная мерзость и несправедливость. И реакция Шмурнова вполне логична. А Газпром тв в своем репертуаре, защищает газпромовский ФС и газпромовский СК от любых обвинений. Комментатор, видите ли, явной ошибкой судьи возмутился. Действительно, "какая мефистофельская гнустность".
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isakkobelini
1597991950
Надеюсь долго тебя не слышать на тв, слушать тебя который откровенно топит за пищевик, просто невозможно. ДНО
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alp
1597992081
хорошо бы его вообще выгнать из журналистики, ибо, проф непригоден. спортивный комментатор в своей работе обязан быть беспристрастным и не имеет право свои предпочтения передавать через ресурсы работодателя.
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_Marqella_
1597992110
Шмурнова и близко нельзя подпускать к эфирам на телевидении,. противный тип чушь всякую несёт.Комментатор должен быть беспристрастным а этот кричал на всю страну, переигровку требовал...баломут...гнать в шею таких комментаторов..
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paracetamol
1597992349
«Зенит» и «Сочи» встали на другую сторону от кого? Если от свинарника, так они никогда на его стороне и не были. Думай, что несешь! Комментатор п-бол!
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NewLife
1597994111
Шмурнов все правильно сказал. "В чем сила,брат?" Сила в правде и справедливости, и сколько бы синитовские прихвостни здесь не изгалялись -это не изменит того факта, что они дутые чемпионы, построившие свое благополучие на админ ресурсе, лжи и обмане. Их комменты -лишнее тому подтверждение.
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diadushka
1597995232
Факт ангажированности судей в пользу бомжарни настолько вопиющ, что даже комментаторы на газпром тв не могут об этом молчать, охренеть можно))) Бомжи возмущены, мол как это комментатор возмутился назначением пенальти, когда его и близко не было??? И в тоже время гол из оффсайда Ротору - все норм, все по правилам. Высосанный из пальца пеналь Химкам в финале кубка - тоже все норм, таким и должно быть судейство, а комментаторы-негодяи все не довольны, ОТСТРАНИТЬ!!!
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Kollljan
1597998546
Хряк Шмурнов будет теперь молчать в тряпочку.
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