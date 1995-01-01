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    Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов заявил, что его временно отстранили от работы на канале после игры «Спартак»«Сочи» (2:2).

    – У меня реакция была не на потерю очков «Спартаком», а на судейство, которое, в частности, приводит и к этому.

    Я на следующий день замолчал, но Леонид Слуцкий неспроста вспылил после матча с «Локомотивом», потому что в российском футболе веры в честное и непредвзятое судейство осталось очень мало, даже если оно просто ошибочное.

    Если судья даже случайно принимает решение, болельщик видит в этом заговор и давление на свою команду. Таких случаев слишком много. Об этом нельзя молчать и дальше, и если мы будем молчать, то непонятно, к чему это приведет.

    Я очень рад, что это произошло ценой временного отстранения от эфира – а я наговорил довольно много жестких слов и получил свою красную карточку. Считаю, что сделал все правильно и осознанно. Надеюсь, что дисквалификация не будет долгой, хотя это не мое дело, есть руководство, оно отреагировало на определенные слова.

    Я принес извинения, потому что вопрос формулировок – это одно, а вопрос сути – другое. Я не хочу, чтобы честность, которую я хочу внести в наш футбол, замылили формулировки: «Ты сказал слишком грубо, поэтому мы не будем тебя слушать».

    – Я еще прочитал, что руководители некоторых клубов написали письмо…

    – Это их эмоции. Их можно понять. «Зенит» и «Сочи» как будто встали на другую сторону, лишний раз расписавшись, что они чуть ли не один организм.

    У них свои права есть. Того же Лешу Андронова тоже отстраняли. ЦСКА однажды сказал, несмотря на то, что я у них фартовый комментатор: «А давайте не он будет комментировать».

    Это факт не из моей биографии, а из биографии руководителей клубов. Я даже скажу не клубов, а конкретных руководителей. Если им так живется, это их право. Надеюсь, что ни «Матч ТВ», ни лига, ни РФС не станут себя вести противоестественно. Это неправильно.

    • Арбитр Казарцев в вышеуказанном матче назначил два пенальти в ворота «Спартака».
    • Второй 11-метровый официально признан ошибочным.
    • После игры владелец столичного клуба Леонид Федун грозился сняться с чемпионата.

    Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Балтики»

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии86
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      Рейтинг: +7452

      alarm 2 минуты назад

      шмурнящую пacкуду нужно пожизненно отстранить!

      0
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      Рейтинг: +2222

      Kollljan 31 минуту назад

      Хряк Шмурнов будет теперь молчать в тряпочку.

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      Рейтинг: +343

      dim29 1 час назад

      Что касаемо господина Шмурнова,то мне лично его ,,стиль комментировать,,не очень,хоть и болею за Спартак,у нас вообще беда в этой профессии,все кому ни лень комментируют,тихий ужас.Может у него ставка сгорела,вот он и закипел,просто он раньше помалкивал,ну как вариант.

      0
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      Рейтинг: 0

      taftermspapabs 1 час назад

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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > taftermspapabs 1 час назад

      А шлюшка кпссспб у вас там под каким именем?? Для азеров снять хочу, денег не пожалею.

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      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 41 минуту назад

      Ты ребёнок грязной дырки, ты хоть своего отца то знаешь? Или из 10 человек так и не выбрал его?

      1
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 34 минуты назад

      Ну что, довел я тебя, на родных перешел. П.идар обконченный. Ахаха. Правильно про тебя говорят, шлюхин сын ты. Гыгы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 32 минуты назад

      А ты сын толпы, твою мать на стройке таджики как динарка пустили, на пыльном столе, потом она срать пошла, и ты вылетел головой об унитаз, из говнища еле достали

      0
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 31 минуту назад

      Ты там шлюшка по имени Мальвинка? С голубенькими волосиками под цвет синита... Гыгы

      1
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 30 минут назад

      Бомби бомби, шлюхин сын. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 29 минут назад

      Твой гомосячий тон даже не уливляет, пернатая Наташка, тебя хоть за деньги е б у т то?

      0
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 29 минут назад

      Хотя какой сын... Шлюхина дочка. Охохохо

      0
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      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 26 минут назад

      Зря эта грязная дырка аборт не сделала, и воспитала тебя в сартире. Лучше бы цыганам продала, коробкэок спичек

      0
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 26 минут назад

      Гыгы. Шлюхин сын кэпейсосик. Гыгы

      0
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 17 минут назад

      Твоя то аборт сделала, то ты один хер остался жить. Гыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -686

      valkam72 > KPCCSPB 6 минут назад

      Ну что, пе.дрила, помнишь меня еще? И теперь будешь утверждать, что ты не мамкое.б? И вот теперь я тебя зае.бу здесь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +343

      dim29 1 час назад

      У нас комментаторы во время футбола говорят о чём угодна только не о футболе,вот такой вот парадокс,не думал,что по Гусеву скучать буду,один из немногих кто старался футбол комментировать(кто ещё жив) .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      gor77 1 час назад

      В своё время был очень классный комментатор - Константин Махарадзе большой болельщик "Динамо" Тбилиси, кстати очень артистично он всё делал! Ну и всех доставший))) тов. Орлов - "Зенит" СПБ. То, что эти комментаторы "болеют" за свою команду - это нормально, т. к. они живут именно в своих городах, а не в Москве.
      И есть ещё один важный момент. Одним из главных учителей современных комментаторов был Владимир Маслаченко, об это постоянно говорит тов. Черданцев и этот самый Шмурнов. Так вот, Владимир Никитович никогда не позволял что-то говорить о своих командах - "Локомотив", "Спартак". Да он переживал, но старался говорить только об игре.
      Я уже не пишу о том, что журналист, а здесь комментатор, обязан просто говорить - что произошло, где и как. И никаких своих эмоций. тем более в эфире. особенно они "достали" своей статистикой. Будто только они об этом знают, а остальные фиг.))) Этому их учили на факультете журналистике.
      Хочешь что-то сказать - для этого есть куча всяких соцсетей.
      Я уж не говорю о том, что права на трансляцию куплены не тов. Шмурновым, а телекомпанией, на которую он, кстати, работает.
      Хотя после всего что случилось, теперь каждый "ПУК" будут рассматривать так, будто "проиграли все последние трусы"!)))))))

      3
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      Рейтинг: +8237

      ilichkadr > gor77 1 час назад

      Да, Котэ Махарадзе был комментатором от бога. Театральный педагог, народный артист Грузинской ССР. Ещё одна глыба -Николай Николаевич Озеров. А какая интонация речи, подача эпизода............заслушаться можно. Достаточно было только слушать и представлять обстановку на поле.
      Нынешние комментаторы это нечто. Говорят обо всём, но только не о футболе. Одним словом журналюги.................

      0
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      ...
      Рейтинг: +1296

      gor77 > ilichkadr 40 минут назад

      Небольшое уточнение. Николай Николаевич Озеров был страстным болельщиком "Спартака", а конце 1980-х был избран председателем спортивного общества «Спартак».
      НО!!! Об этом НИКТО и НИКОГДА не слышал во время его репортажей!!! Он просто комментировал игру!!! Хотя слово "просто" для такого человека не подходит. Скорее это действительно был "Футбольный - Хоккейный" спектакль!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8237

      ilichkadr > gor77 25 минут назад

      Я в курсе. Забыл упомянуть ещё одного монстра радиорепортажей - Вадима Синявского. Это за пределами понимания, в ящик можно было не смотреть.

      0
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      Рейтинг: +1296

      gor77 > ilichkadr 21 минуту назад

      Согласен!

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      Рейтинг: +1774

      diadushka 1 час назад

      Факт ангажированности судей в пользу бомжарни настолько вопиющ, что даже комментаторы на газпром тв не могут об этом молчать, охренеть можно)))
      Бомжи возмущены, мол как это комментатор возмутился назначением пенальти, когда его и близко не было???
      И в тоже время гол из оффсайда Ротору - все норм, все по правилам. Высосанный из пальца пеналь Химкам в финале кубка - тоже все норм, таким и должно быть судейство, а комментаторы-негодяи все не довольны, ОТСТРАНИТЬ!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +8237

      ilichkadr > diadushka 42 минуты назад

      Комментатор это лицо канала, его визитная карточка. Что касаемо ангажированности судей, то это удел департамента судейства РФС, а не стезя комментатора. Его собачье дело комментировать игру, а не совать свой нос туда, куда собака свой член не совала.
      Хочешь высказать своё частное мнение? Высказывай, но не в ходе матча.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1774

      diadushka 1 час назад

      это уже давно не новость, что зенит, сочи, телевидение, газпром и власть на одной стороне, а народ на другой

      4
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      Рейтинг: +254

      Урия Гип 2 1 час назад

      Пенальти был спорный, и только.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      NewLife 1 час назад

      Шмурнов все правильно сказал. "В чем сила,брат?" Сила в правде и справедливости, и сколько бы синитовские прихвостни здесь не изгалялись -это не изменит того факта, что они дутые чемпионы, построившие свое благополучие на админ ресурсе, лжи и обмане. Их комменты -лишнее тому подтверждение.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > NewLife 1 час назад

      Ага, спорток в 90е был лидером, потому что вся страна, судьи и власть, топили за спам, подсуживали, скупали игроков через кабинеты, или ломали им карьеры, если они не хотели переходить. А доказательства этому, что спорток в 90е ни один трофей в Европе не взял, а сейчас всё изменилось, никто не подсуживает, и ваше место сразу стало видно, и уровень заодно. А Зенит два трофея из Европы привёз, поэтому только свинтаки говорят, что мы там что-то купили, а по факту, Зенит давно доказал, взяв два трофея, что это всё слухи свиные, про подкупы... А народный стыд этим оправдываете, со вторым бюджетом страны, идя где-то в жопе. То Федун, то судьи, то Газпром, то тренер, как только не оправдываете этот позор.

      1
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      Рейтинг: +3042

      mopecekca > KPCCSPB 1 час назад

      ***** закрой, ********

      1
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      ...
      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 1 час назад

      Этот твой шаблон, епта, я уже раз тридцать читал. Хоть слова местами меняй. Гыгы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > mopecekca 1 час назад

      Свистни в х у й питерский, петушара комнатная

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 1 час назад

      А ты иди подгузник поменяй, инвалид валидольный в 34...под себя там уже сходил наверное. Лучше читать это, чем твою гомосятину из личных экспериментов.

      1
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      ...
      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 1 час назад

      Ахах. П.идорас п.идорский, х.уев то насосался за ночь? Фуфелок. Давай побомбим опять целый день. Нервы тебе попортим. Ахахах.

      0
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      Рейтинг: +486

      Spirit_78 > KPCCSPB 1 час назад

      Прекрасно все помнят, как алкаш Романцев не взял Ролана Гусева на ЧМ-2002 (в то время он был лучшим исполнителем стандартов в России). А почему не взял? Потому что тот отказался в свинарник переходить. Результат помнят все - позорный слив турнира.

      2
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      Рейтинг: +2523

      NewLife > KPCCSPB 51 минуту назад

      Ты можешь сколько угодно делать подмену темы, это ничего не изменит. Шмурнов и судейство - это год 2020. Смотри, о чем заметка. Когда речь пойдет о 90-х, тогда и пиши, а я с тобой поспорю, а сейчас не буду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -231

      alarm_иг > NewLife 44 минуты назад

      Он слишком туп для таких действий. Ахах. У него ума только для таскания мешков с цементом. Сейчас перекур будет, и он обозначит своё присутствие здесь с очередным высером.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 39 минут назад

      Калека, так и скажи, что работая на панели, тебе геморрой сделали с голову слона, когда ты на мальчишник ах в бане отрабатывал за еду, петух забитый. Так и кончишь в позе, с протянутой рукой, в ы б л я д о к кровавый.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > Spirit_78 38 минут назад

      Да все всё знают про этот пищевик народный, только свинтаки себя оправдывают, и помойку народную тоже заодно, чтобы не быть официально лохами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > NewLife 35 минут назад

      Это здравый смысл, а не подмена. Тогда было запрещено про спам говорить плохо, а сейчас говорить что угодно можно, и ничего за это не будет. Поэтому все активизировались. Но глядя на вас уже 20 лет, всем понятно, что раньше с поддержкой вы звезды брали, а сейчас за 7 место борьба.

      0
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      ...
      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 32 минуты назад

      Гыгы. Давай бомби, с.ученыш. доведу тебя до белого каления. Ахаха.ты там главное за руль не садись, а то авария. Хорошо если сразу сдохнешь, а если всю жизнь на коляске? П.идарок конченый

      0
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      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 30 минут назад

      Как ты, я инвалидом не буду, это ты в пятёрочке спину надорвал, грыжа, и подгузник, твоё будущее на всю жизнь. Сиди и в х у й свисти на гей порно. Не зря тебя отчим в душе изнасиловал. Лучше бы закопал

      0
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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 29 минут назад

      Шлюхин сын. Гыгы

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      Рейтинг: +3758

      KPCCSPB > alarm_иг 27 минут назад

      Знаешь, сейчас у п и з д ю к о в пошла мода, на могилах фотки делать, так вот, когда ты сдохнешь и весь твой род заодно, ваши могилы обоссут те же школьники. А твою мать и на том свете будут е б а т ь, эта проститутка будет там долги отрабатывать, а ты за неё будешь их тут отрабатывать. Калека валидольная. Каким надо быть каличным, чтобы в 34 на пособие жить, фу, телка

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      Рейтинг: -231

      alarm_иг > KPCCSPB 18 минут назад

      Позвони мамке, оторви её от е.бли. а то толпа азеров зае.бет до смерти. Гыгы. Кто тебя кормить будет? Гыгы. Пойдешь сам по х.уям. А то ты только сосать умеешь.гыгы.

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