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    Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, работавший на игре «Спартак»«Сочи» (2:2), извинился за эмоциональную реакцию на судейство.

    «В то воскресенье после матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками – не все. Если кто-то этими формулировками обижен – простите.

    Реакции на матч «Спартак» – «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства «Матч ТВ», больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

    Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности – после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе.

    Коллеги по «Матч ТВ» – достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем без исключения – респект и благодарность. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!» – написал Шмурнов в твиттере.

    • В этой игре в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, оба были реализованы.
    • Второй 11-метровый РФС признал ошибочно назначенным.
    • Шмурнова не поставили на матчи второго тура РПЛ, а также отстранили от работы на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аталанта»«ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Александра Шмурнова

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    Сегодня, 11:16
    Комментарии31
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      Рейтинг: +14243

      vka1970 24 минуты назад

      Самое смешное заключается в том, что все эти власть придержащиее от рос футбола продолжают оставаться на своих местах, а те кто указывает, что такого в спорте быть не должно, приносят извинения.Пусть формально, а не по сути, но всё таки приносят.Этим наверное мы, нормальные люди и отличаемся от АлармоБоратов.Мы не превращаем обычную жизнь в зазеркалье в отличии от них.

      2
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      Рейтинг: +3535

      Томик 24 минуты назад

      Судя по некоторым комментариям - читать не стали, просто быстренько заплевали экскрементами Шмурнова, бросив взгляд на заголовок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5831

      Борат 1 час назад

      для шмурнова, как и для любого другого порося, переобуться - раз плюнуть !

      Да какая разница. Это мой твиттер. Моя селедка – куда хочу, туда и вешаю. Хочу – слово дам, хочу – слово возьму. Мне плевать, пусть предъявят что угодно.

      стыдно за рылов !!! гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1389

      seth343 > Борат 59 минут назад

      Опа вылез. Ты где был? Колготки зашивал?

      3
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      ...
      Рейтинг: +5831

      Борат > seth343 51 минуту назад

      свинину мариновал - вечером шашлык под свино*бчик !!!
      гыгы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1389

      seth343 > Борат 47 минут назад

      Прямо в дырявых колготках?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +294

      RUSARM > Борат 47 минут назад

      Это точно,свиньи они такие-слезки пустил,поплакался,простите-фу гнилье,одним словом шмурняк!!

      1
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      Рейтинг: -46

      позор судьям рпл > Борат 41 минуту назад

      голос лох

      1
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      Рейтинг: -46

      позор судьям рпл > Борат 39 минут назад

      так и скажи тебя аларм вчера мариновал опять это больше на правду похоже .я тебе погоняло дал скоморох сайта бомбардир пусть все запомнят

      1
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      Рейтинг: +1061

      Freyd > seth343 6 минут назад

      нa Пряжке(психбольницa в Питере)его тaм чпокaли по дзюбовски:))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4849

      Alekxei Z. 1 час назад

      Александр респект !!!!
      Давно не видел чтобы по федеральному каналу хоть кто-то Правду сказал. Пусть даже о футболе.
      Дело даже не в пристрастии к какому-любо клубу, дело в ПРАВДЕ и ЧЕСТНОСТИ.
      Сменится власть , придут другие люди к руководству и надеюсь только ПРАВДУ и будем слышать из телека.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11081

      Garrincha58 1 час назад

      шмурняков уже достал со своим св...ким шпартаком

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1271

      Aston > Garrincha58 42 минуты назад

      Как и вся питерская немытая бомжетусовка со своей синиткой

      3
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      ...
      Рейтинг: +14243

      vka1970 > Garrincha58 28 минут назад

      Убогое, Шмурнов ни когда за Спартак не болел.Скорее антагонист в этом плане.Но смотреть на то, что творится в рос футболе, даже у настоящего армейца сил нет.

      2
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      Рейтинг: +1389

      seth343 > Garrincha58 19 минут назад

      Че ты про генку балдакрута ни чего не говоришь?

      2
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    • ...
      Рейтинг: -72

      Волька 1 час назад

      Шмурнов!Молодец.Ничего не переборщил.Некоторые матом в эфире ругаются и дальше работают.Заказ гомосеков-бомжей

      4
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      Рейтинг: +1499

      _Marqella_ 2 часа назад

      Шмурнов жиденько обделался, трус извиняться начал, как жареным запахло....

      1
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      ...
      Рейтинг: +1021

      22 raza chemp > _Marqella_ 1 час назад

      Что ты несешь? Правильно все сказал, он извинился за формулировку, а не за суть высказанного. Есть этика в словах когда ты работаешь, нужно более спокойно доносить свои мысли. Он же не переоьулся

      3
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      Рейтинг: -72

      Волька > _Marqella_ 1 час назад

      Тебе лучше сосать чем говорить

      2
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      Рейтинг: -49

      alarm_иг > 22 raza chemp 1 час назад

      Маргелочка только заголовки читает.

      3
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      Рейтинг: -46

      позор судьям рпл > _Marqella_ 40 минут назад

      ты сперва член изо рта вынь потом пиши тут

      3
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      Рейтинг: +14243

      vka1970 > _Marqella_ 30 минут назад

      Давно из под Миллера вылезла, шалашовка ?

      2
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      Рейтинг: +21217

      пьяныйхоровод > Волька 21 минуту назад

      Тебе тоже .

      0
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      Рейтинг: -49

      alarm_иг 2 часа назад

      На Матч тв все должны болеть только за одну команду, от газпрома.

      2
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      Рейтинг: +366

      Spirit_78 > alarm_иг 2 часа назад

      Комментаторы не должны ни за кого болеть.

      1
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      Рейтинг: +1389

      seth343 > Spirit_78 1 час назад

      Ты че не обижен?

      3
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      Рейтинг: -49

      alarm_иг > Spirit_78 1 час назад

      Согласен. А вот Г. Орлов например раньше? Даже комментируя игры сборной, долдонил про зенит.

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      Рейтинг: +294

      RUSARM > Spirit_78 45 минут назад

      В этом ты прав!! Но таких как Озеров,уже нет!!

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      Рейтинг: +21217

      пьяныйхоровод > alarm_иг 18 минут назад

      Орлуха один , а все остальные топят в эфире за московские ФК .

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      Рейтинг: +1389

      seth343 > пьяныйхоровод 4 минуты назад

      Этот один с 80х порет уйню ( это только на моей памяти)

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      Рейтинг: +1389

      seth343 2 часа назад

      Бомжи обижены.

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