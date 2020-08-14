Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, работавший на игре «Спартак» – «Сочи» (2:2), извинился за эмоциональную реакцию на судейство.

«В то воскресенье после матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками – не все. Если кто-то этими формулировками обижен – простите.

Реакции на матч «Спартак» – «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства «Матч ТВ», больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности – после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе.

Коллеги по «Матч ТВ» – достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем без исключения – респект и благодарность. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!» – написал Шмурнов в твиттере.