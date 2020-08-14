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  • Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

14 августа 2020, 11:16
39

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов, работавший на игре «Спартак»«Сочи» (2:2), извинился за эмоциональную реакцию на судейство.

«В то воскресенье после матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с эмоциями. Нет, даже не так. С эмоциями, как и с сутью, все было в порядке. С формулировками – не все. Если кто-то этими формулировками обижен – простите.

Реакции на матч «Спартак» – «Сочи» были бурные и разные. Были переговоры. В итоге выяснилось, что адекватных людей вокруг меня, в том числе среди нового руководства «Матч ТВ», больше, чем я думал. Мы идем дальше, работаем.

Разумеется, я ни за что не сдам позиций! И всегда буду отстаивать справедливость и главенство спортивного принципа в нашем футболе! Подробности – после моего возвращения из отпуска, то есть 26 августа. А сегодня еще увидимся на футболе.

Коллеги по «Матч ТВ» – достойные люди. Им было сложно, они не знали, на что именно реагировать. Всем без исключения – респект и благодарность. Особый поклон тем, кто поддерживал меня не из корпоративных или дружеских соображений, а просто по-человечески! Это неописуемо!» – написал Шмурнов в твиттере.

  • В этой игре в ворота «Спартака» были назначены два пенальти, оба были реализованы.
  • Второй 11-метровый РФС признал ошибочно назначенным.
  • Шмурнова не поставили на матчи второго тура РПЛ, а также отстранили от работы на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Аталанта»«ПСЖ».

Источник: Твиттер Александра Шмурнова
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
Комментарии (39)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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seth343
1597393288
Бомжи обижены.
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_Marqella_
1597393811
Шмурнов жиденько обделался, трус извиняться начал, как жареным запахло....
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Волька
1597395466
Шмурнов!Молодец.Ничего не переборщил.Некоторые матом в эфире ругаются и дальше работают.Заказ гомосеков-бомжей
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Garrincha58
1597395845
шмурняков уже достал со своим св...ким шпартаком
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vka1970
1597400038
Самое смешное заключается в том, что все эти власть придержащиее от рос футбола продолжают оставаться на своих местах, а те кто указывает, что такого в спорте быть не должно, приносят извинения.Пусть формально, а не по сути, но всё таки приносят.Этим наверное мы, нормальные люди и отличаемся от АлармоБоратов.Мы не превращаем обычную жизнь в зазеркалье в отличии от них.
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RJM555
1597406404
Беда всех наших коментаторов в том что они делают свои заключения, а должны просто коментировать происходящее на поле событие
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slavа0508
1597409379
А за что извиняешься????по сути был прав,,,,зато кто испортил игру не каких извинений не принёс....
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Бестолковый
1597413414
Осознал свою ошибку уже хорошо. Но по большей части именно он поднял бучу и истерию. Именно истерию. Решения принимал судья и это его право. В отличии от многих, как видно, я имею позицию отличную. Судья имел право дать два пенальти в ворота Спартака. И он это сделал. Предвзятое комментирование Шмурнова на лицо. Провокации и психоз Федуна, - очередной жирный минус в копилку истории Спартака.
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Синитсосит
1597414599
КАк Гена Орлов комментировал так норма, а как пару острых слов сказал, при чём по делу, так пошёл вон, ах позорный зинид, какой же ты предсказуемый, какой ж гумно
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Синитсосит
1597414941
обиженки питорские портовые шалашундры, ахаха, позор зиниду
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