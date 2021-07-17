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  • Журналист Шмурнов: «Я писал реформу РПЛ и отправлял ее Дюкову. Она во многом похожа на ту, что сделала Hypercube»

Журналист Шмурнов: «Я писал реформу РПЛ и отправлял ее Дюкову. Она во многом похожа на ту, что сделала Hypercube»

17 июля 2021, 19:41
9

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, что он тоже писал реформу для РПЛ. Однако его формат не приняли, а приняли в работу тот, который разработала нидерландская компания Hypercube.

«Я писал реформу для РПЛ и даже отправлял президенту РФС Александру Дюкову. Она во многом была похожа на ту, что сделала компания Hypercube. Я мог посоветовать. В проекте реформы мне многое нравится», – сказал болельщик «Спартака» Шмурнов.

  • Проект «Юпитер 16» отправлен в правительство РФ. Этот вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
  • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
  • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

Журналист Шмурнов: «Знаю, что в «Спартаке» все готовятся к 100-летию прям на пределе. Но есть в клубе небольшая трещинка»

Шмурнов: «Меня временно отстранили от эфира. «Зенит» и «Сочи» будто встали на другую сторону»

Шмурнов: «После матча «Спартак» – «Сочи» я переборщил с формулировками. Простите, если кто-то обижен»

Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Алехсбургер.
1626541008
Наверно,всё же Дюков не му.дак.. чтоб различить голландское вино и наш Шмур..дяк.. ------ Принято считать, что шмурдяк — это остаток чего-либо или осадок где-то в плохом смысле слова. Например, тот же самый осадок на дне бутылки с вином.
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deinego77@yandex.ru
1626542780
Есть ощущение что этот журналюга хочет выпендриться!
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ArReal
1626542820
При всем уважении к Шмурнову - Кто он такой, чтобы писать Главе Рфс что - либо?
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ivany4
1626543760
И жнец, и чтец, и не дуде игрец.)) Лучше быть профи в одном, ну максимум двух делах, чем являться затычкой в каждой бочке.
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Вомбат
1626544218
Значит точно фигня все, что гиперкуб этот предлагает.
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vladimir-7
1626547705
Шмурнов, ты бы своим делом занялся нормально, а то тебя слушать противно.
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Томик
1626549799
Да ну, Александр Иванович, как же это Ваша реформа может быть на голландскую похожа, если Ваша бесплатная, а эту серьёзная организация за приличные деньги ипользуя передовые технологии разработала.
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portero
1626592091
Там же откат имеется, а ты им проект подкатил нахаляву, им и думать не надр было, только сумму поделить..
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Garrincha58
1626596468
тупая система и чем тут гордиться господин Шмурновый
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