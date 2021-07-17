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    Журналист Шмурнов: «Я писал реформу РПЛ и отправлял ее Дюкову. Она во многом похожа на ту, что сделала Hypercube»

    Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, что он тоже писал реформу для РПЛ. Однако его формат не приняли, а приняли в работу тот, который разработала нидерландская компания Hypercube.

    «Я писал реформу для РПЛ и даже отправлял президенту РФС Александру Дюкову. Она во многом была похожа на ту, что сделала компания Hypercube. Я мог посоветовать. В проекте реформы мне многое нравится», – сказал болельщик «Спартака» Шмурнов.

    • Проект «Юпитер 16» отправлен в правительство РФ. Этот вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.
    • С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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    Источник: ютуб-канал «У Кузьмича»

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    17.07.2021 19:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13631

      Garrincha58 5 часов назад

      тупая система и чем тут гордиться господин Шмурновый

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      Рейтинг: +49199

      portero 6 часов назад

      Там же откат имеется, а ты им проект подкатил нахаляву, им и думать не надр было, только сумму поделить..

      0
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      Рейтинг: +5832

      Томик 18 часов назад

      Да ну, Александр Иванович, как же это Ваша реформа может быть на голландскую похожа, если Ваша бесплатная, а эту серьёзная организация за приличные деньги ипользуя передовые технологии разработала.

      0
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      Рейтинг: +19200

      vladimir-7 19 часов назад

      Шмурнов, ты бы своим делом занялся нормально, а то тебя слушать
      противно.

      0
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      Рейтинг: +9038

      Вомбат 20 часов назад

      Значит точно фигня все, что гиперкуб этот предлагает.

      0
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      Рейтинг: +8399

      ivany4 20 часов назад

      И жнец, и чтец, и не дуде игрец.))
      Лучше быть профи в одном, ну максимум двух делах, чем являться затычкой в каждой бочке.

      0
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      Рейтинг: +3890

      AtticusFinch 20 часов назад

      При всем уважении к Шмурнову - Кто он такой, чтобы писать Главе Рфс что - либо?

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      Рейтинг: +2763

      minaev23 20 часов назад

      Есть ощущение что этот журналюга хочет выпендриться!

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      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. 20 часов назад

      Наверно,всё же Дюков не му.дак..
      чтоб различить голландское вино и наш Шмур..дяк..

      ------
      Принято считать, что шмурдяк — это остаток чего-либо или осадок где-то в плохом смысле слова. Например, тот же самый осадок на дне бутылки с вином.

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