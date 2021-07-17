Журналист Шмурнов: «Я писал реформу РПЛ и отправлял ее Дюкову. Она во многом похожа на ту, что сделала Hypercube»

Комментатор «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал, что он тоже писал реформу для РПЛ. Однако его формат не приняли, а приняли в работу тот, который разработала нидерландская компания Hypercube.

«Я писал реформу для РПЛ и даже отправлял президенту РФС Александру Дюкову. Она во многом была похожа на ту, что сделала компания Hypercube. Я мог посоветовать. В проекте реформы мне многое нравится», – сказал болельщик «Спартака» Шмурнов.

Проект «Юпитер 16» отправлен в правительство РФ. Этот вариант с 16-ю командами предусматривает игру по швейцарской системе: команды разобьют на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза – в общей сложности проведет шесть встреч.

С тремя командами из других корзин будет проведено по два матча, а еще с тремя не будет сыграно ни одного (с какими именно, определит компьютер). С учетом игр в своей группе в итоге получится 24 тура.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

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