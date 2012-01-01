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    «Динамо», ЦСКА и «Рубин» интересуются Суторминым. Он примет решение после разговора с Семаком (Иван Карпов)

    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

    По информации журналиста Ивана Карпова, 28-летний игрок примет решение о своем будущем после разговора с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком на сборах в Дубае.

    За ситуацией с продлением контракта Сутормина следят «Динамо», ЦСКА и «Рубин». Они заинтересованы в подписании футболиста.

    • Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его контракт истекает летом.
    • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

    «Зениту» не удается договориться с Суторминым о новом контракте

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +922

      Борисыч1 16 минут назад

      Для Динамо староват. 28 лет.

      1
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      Рейтинг: +344

      Suvorov51 > Борисыч1 4 минуты назад

      Ну так есть фарм клуб. сочи. вот туда и отправить его и зрелища приморскому краю прибавится и отдых каждый день черное море

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