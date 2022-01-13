«Динамо», ЦСКА и «Рубин» интересуются Суторминым. Он примет решение после разговора с Семаком (Иван Карпов)

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

По информации журналиста Ивана Карпова, 28-летний игрок примет решение о своем будущем после разговора с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком на сборах в Дубае.

За ситуацией с продлением контракта Сутормина следят «Динамо», ЦСКА и «Рубин». Они заинтересованы в подписании футболиста.

Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года.

Его контракт истекает летом.

В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 19 матчах.

«Зениту» не удается договориться с Суторминым о новом контракте