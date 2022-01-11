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Главные новости дня. «Зенит» объявил о переходе Сергеева, Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

11 января 2022, 01:00

Экс-тренер «Норвича» Фарке – основной кандидат на замену Гончаренко в «Краснодаре» («Чемпионат»)

«Зенит» может подписать защитника «Кайрата» Алипа

ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо» интересуются Уткиным (Нобель Арустамян)

«Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса

Кьеза повредил кресты, ему потребуется операция. Он не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб брата в ЦСКА

УЕФА включил Захаряна и Мухина в топ-40 игроков, которые могут выстрелить в 2022 году

«Зенит» объявил о переходе Сергеева. Клуб потратил на него более 6 миллионов

«Дженоа» не уволит Шевченко до матча с «Миланом» (La Gazzetta dello Sport)

«Химки» отказались от подписания Кокорина из-за его зарплаты («РБ-Спорт»)

Источник: «Бомбардир»
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