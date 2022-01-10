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    «Дженоа» не уволит Шевченко до матча с «Миланом» (La Gazzetta dello Sport)

    Руководство «Дженоа» решило пока не отправлять в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко.

    Его точно не уволят до матча 1/8 финала Кубка Италии против «Милана», который состоится в четверг, 13 января.

    Заменить украинца может Давиде Баллардини или Роландо Маран. Оба специалиста возглавляли команду ранее и до сих пор связаны с ней контрактом.

    • Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября.
    • Под его руководством генуэзцы ни разу не победили в 9 матчах Серии А.
    • Команда идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +449

      Solist345345 27 минут назад

      Не даром Миранчук не захотел в Дженоа. Взяли бы под Шевченко, придёт другой тренер и Лёха снова будет полировать лавку.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12184

      Barmaleushka 29 минут назад

      А Шевченко сможет за это время подписать Кокорина ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      JI e x a 53 минуты назад

      Как это они до сих пор связаны контрактом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +486

      хряк СМ > JI e x a 5 минут назад

      Зарплату получают и отдыхают.

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