«Дженоа» не уволит Шевченко до матча с «Миланом» (La Gazzetta dello Sport)

Руководство «Дженоа» решило пока не отправлять в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко.
Его точно не уволят до матча 1/8 финала Кубка Италии против «Милана», который состоится в четверг, 13 января.
Заменить украинца может Давиде Баллардини или Роландо Маран. Оба специалиста возглавляли команду ранее и до сих пор связаны с ней контрактом.
- Шевченко возглавил «Дженоа» 7 ноября.
- Под его руководством генуэзцы ни разу не победили в 9 матчах Серии А.
- Команда идет на предпоследнем месте в таблице чемпионата.
Источник: La Gazzetta dello Sport