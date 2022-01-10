«Дженоа» не уволит Шевченко до матча с «Миланом» (La Gazzetta dello Sport)

Руководство «Дженоа» решило пока не отправлять в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко.

Его точно не уволят до матча 1/8 финала Кубка Италии против «Милана», который состоится в четверг, 13 января.

Заменить украинца может Давиде Баллардини или Роландо Маран. Оба специалиста возглавляли команду ранее и до сих пор связаны с ней контрактом.