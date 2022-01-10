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  • «Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса

«Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса

10 января 2022, 14:55
7

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити до 2026 года. Француз пошел на понижение зарплаты.

«Барселона» выражает публичную благодарность Самуэлю за его преданность клубу. Благодаря этому продлению контракта «Барселона» сможет увеличить квоту ФФП и зарегистрирует Феррана Торреса», – сообщает пресс-служба клуба.

  • В текущем сезоне Умтити провел 1 матч за «Барсу».
  • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
  • Торрес сможет принять участие в матче с «Реалом», который состоится в среду.

Источник: официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Умтити Самуэль Торрес Ферран
Комментарии (7)
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Хейтер Аларм
1641815863
Ток нахрена он им нужен, если уже 4-ый год толком не играет
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Lipatoff
1641819630
Вот это поворот, такую схему я не ожидал))) Вероятно, сейчас это лучший вариант, потом избавяться если что, но надо все все-таки кого нибудь продать
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portero
1641820645
Ну наконец-то, всегда имеются способы, просто нужно их искать...
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Tempos
1641822977
Ну вот хоть что то полезное сделал для клуба... упрямый он какой то...оперироваться отказывался...уходить в аренду отказывался...может быть лечился бы толком через операцию и не растерял бы столько в игре.. а как начиналось все хоошо для него и для клуба...адаптация сходу и в игру влился хорошо...его считали единственным удачным трансфером Барсы в 2016 году...жаль...
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zigbert
1641831997
Молодец. Хоть какую то пользу для команды сделал.
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