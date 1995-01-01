Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    «Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса

    «Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити до 2026 года. Француз пошел на понижение зарплаты.

    «Барселона» выражает публичную благодарность Самуэлю за его преданность клубу. Благодаря этому продлению контракта «Барселона» сможет увеличить квоту ФФП и зарегистрирует Феррана Торреса», – сообщает пресс-служба клуба.

    • В текущем сезоне Умтити провел 1 матч за «Барсу».
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
    • Торрес сможет принять участие в матче с «Реалом», который состоится в среду.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      Lipatoff 15 минут назад

      Вот это поворот, такую схему я не ожидал))) Вероятно, сейчас это лучший вариант, потом избавяться если что, но надо все все-таки кого нибудь продать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Ток нахрена он им нужен, если уже 4-ый год толком не играет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13214

      Skull_Boy > Хейтер Аларм 1 час назад

      Чтобы получать дохрена бабла надо играть, а его потолок сейчас предаутсайдеры уровня Бордо или Труа, а туда он явно не пойдет и ЗП будет гораздо меньше, чем даже после сокращения в Барсе, а тем временем у испанцев денег нема, даже на трансфер Торреса ему побочные спонсоры дали, а это уже смешно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92859
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68454
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru