«Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити до 2026 года. Француз пошел на понижение зарплаты.

«Барселона» выражает публичную благодарность Самуэлю за его преданность клубу. Благодаря этому продлению контракта «Барселона» сможет увеличить квоту ФФП и зарегистрирует Феррана Торреса», – сообщает пресс-служба клуба.