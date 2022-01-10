«Барса» продлила контракт с Умтити до 2026 года. Он пошел на сокращение зарплаты, чтобы клуб заявил Торреса

«Барселона» объявила о продлении контракта с защитником Самуэлем Умтити до 2026 года. Француз пошел на понижение зарплаты.
«Барселона» выражает публичную благодарность Самуэлю за его преданность клубу. Благодаря этому продлению контракта «Барселона» сможет увеличить квоту ФФП и зарегистрирует Феррана Торреса», – сообщает пресс-служба клуба.
- В текущем сезоне Умтити провел 1 матч за «Барсу».
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- Торрес сможет принять участие в матче с «Реалом», который состоится в среду.
Источник: официальный сайт «Барселоны»