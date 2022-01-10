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  • «Зенит» потратил более 6 миллионов на Сергеева, 4 миллиона – агентские и подъемные («Чемпионат»)

«Зенит» потратил более 6 миллионов на Сергеева, 4 миллиона – агентские и подъемные («Чемпионат»)

10 января 2022, 22:15
18

Стали известны новые финансовые детали трансфера форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

По информации «Чемпионата», петербургский клуб выкупил игрока за сумму отступных в размере 2,15 миллиона евро.

Еще 4 миллиона евро «Зенит» потратил на агентские и подъемные выплаты.

На Сергеева также претендовал «Локомотив», однако действующий чемпион России выиграл борьбу за нападающего.

  • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
  • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Сергеев Иван
Комментарии (18)
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lek!
1641842387
Только у нас могут заплатить за игрока который будет сидеть на лавке такие деньги .
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insider_retro
1641843080
За чтооо??? Он не призёр, не чемпион, не обладатель и не победитель...
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Форвард 79
1641843193
Чуть больше 2х клубу и 4 агентских. Вы в своем уме? Откуда у нас будут хорошие молодые игроки рости?! Зачем клубам это будет надо? Ростят одни, а барыш снимают другие. Ну это уже не в какие ворота...
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Solist345345
1641843497
Это практически открытая форма откатов. Ну и как наш футбол будет расти!?
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NewLife
1641844086
Такое впечатление, что братва крышует. Разогнать нах РФС.
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ALEX ML
1641845304
Плевок во всех
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inzek
1641857724
когда уже их за такие финансовые махинации за *опу возьмут? ах да, это же газпром, им можно
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Боцман59rus
1641869353
_ пилят в открытую, не стесняясь, да на агентов сваливают, хотя последние далеко не ангелы, они хоть и важный элемент в этой схеме, но далеко не самый расходный. Милиион туда, миллион сюда, вообще не проблема, таков у барыг порядок цифр, зато для пенсионеров каждая сотка к пенсии, как своя- последняя
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Oldtrafford83
1641880076
Неплохо попилили))
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Hektor 84
1642008766
Медведев за счет хаспрома набил карман вместе с агентом
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