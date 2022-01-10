«Зенит» потратил более 6 миллионов на Сергеева, 4 миллиона – агентские и подъемные («Чемпионат»)

Стали известны новые финансовые детали трансфера форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».
По информации «Чемпионата», петербургский клуб выкупил игрока за сумму отступных в размере 2,15 миллиона евро.
Еще 4 миллиона евро «Зенит» потратил на агентские и подъемные выплаты.
На Сергеева также претендовал «Локомотив», однако действующий чемпион России выиграл борьбу за нападающего.
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».
Источник: «Чемпионат»