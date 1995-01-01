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    «Зенит» потратил более 6 миллионов на Сергеева, 4 миллиона – агентские и подъемные («Чемпионат»)

    Стали известны новые финансовые детали трансфера форварда Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

    По информации «Чемпионата», петербургский клуб выкупил игрока за сумму отступных в размере 2,15 миллиона евро.

    Еще 4 миллиона евро «Зенит» потратил на агентские и подъемные выплаты.

    На Сергеева также претендовал «Локомотив», однако действующий чемпион России выиграл борьбу за нападающего.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2262

      ALEX ML 1 минуту назад

      Плевок во всех

      0
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      Рейтинг: +14449

      KLIM777 18 минут назад

      жесть. Это будет второй Панюков. У кого-то в клубе начались месячные

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12293

      NewLife 21 минуту назад

      Такое впечатление, что братва крышует. Разогнать нах РФС.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +449

      Solist345345 31 минуту назад

      Это практически открытая форма откатов. Ну и как наш футбол будет расти!?

      2
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      Рейтинг: +896

      Форвард 79 36 минут назад

      Чуть больше 2х клубу и 4 агентских. Вы в своем уме?
      Откуда у нас будут хорошие молодые игроки рости?! Зачем клубам это будет надо? Ростят одни, а барыш снимают другие.
      Ну это уже не в какие ворота...

      2
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      Рейтинг: +68461

      insider_retro 38 минут назад

      За чтооо??? Он не призёр, не чемпион, не обладатель и не победитель...

      4
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      Рейтинг: +6364

      vladik12 > insider_retro 32 минуты назад

      За паспорт в т.ч.

      2
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      Рейтинг: +1663

      lek! 49 минут назад

      Только у нас могут заплатить за игрока который будет сидеть на лавке такие деньги .

      2
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      Рейтинг: +651

      Hoahin > lek! 27 минут назад

      Только у нас могут заплатить 2 миллиона за игрока и 4 миллиона агенту))

      4
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      Рейтинг: +19853

      JTherry > Hoahin 3 минуты назад

      Крылья "крышует" Андреев, потому и агентские больше отступных...

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