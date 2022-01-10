УЕФА включил Захаряна и Мухина в топ-40 игроков, которые могут выстрелить в 2022 году

УЕФА представил список из 40 игроков не старше 21 года, которые, по мнению организации, могут ярко проявить себя в 2022 году.

В список вошли два россиянина – полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и хавбек ЦСКА Максим Мухин.

«Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной», – охарактеризовала Захаряна УЕФА.

О Мухине в УЕФА написали так: «Появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля».

В список также вошел новичок «Краснодара» Эрик Ботхейм. УЕФА охарактеризовала его так:

«Игрок преобразился после перехода из «Русенборга» в «Буде-Глимт» в начале прошлого года. В 2021 году форвард забил 23 гола в 46 матчах за свою новую команду и особенно запомнился в матче с «Ромой», где отличился дважды и отдал три результативных паса.

После перехода в «Краснодар» дебют в сборной Норвегии наверняка не заставит себя долго ждать».