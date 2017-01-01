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    Геркус – об интересе «Краснодара» к Фарке: «Сначала в РПЛ ехали тренеры из первой Бундеслиги, сейчас – из третьей»

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

    «Игра на понижение. Сначала к нам в Россию ехали тренеры из первой Бундеслиги.

    Тедеско тренировал «Шальке», с которым занимал второе место и играл в ЛЧ. Затем пришла очередь Шварца из «Майнца», уверенного обитателя низа таблицы. Потом к нам приехал Гисдоль – специалист по выживанию в Бундеслиге и стыковым матчам.

    Нынче в наш чемпионат сватают Даниэля Фарке – тренировавшего Боруссию II из третьей Бундеслиги. Наверное, стоит упомянуть, что Фарке два раза выигрывал Чемпионшип с «Норвичем» и получал промоушен в Премьер-лигу.

    Правда, после первого раза занял там последнее место и вылетел, а после второго (нынешнего) уверенно засел на последнем месте и покинул клуб не дожидаясь конца сезона. Своеобразный опыт. Интересно, это тренд или совпадение?» – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    • «Краснодар» ищет замену уволенному Виктору Гончаренко.
    • «Норвич» отправил в отставку Фарке в ноябре прошлого года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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