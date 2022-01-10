Геркус – об интересе «Краснодара» к Фарке: «Сначала в РПЛ ехали тренеры из первой Бундеслиги, сейчас – из третьей»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном назначении Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Игра на понижение. Сначала к нам в Россию ехали тренеры из первой Бундеслиги.

Тедеско тренировал «Шальке», с которым занимал второе место и играл в ЛЧ. Затем пришла очередь Шварца из «Майнца», уверенного обитателя низа таблицы. Потом к нам приехал Гисдоль – специалист по выживанию в Бундеслиге и стыковым матчам.

Нынче в наш чемпионат сватают Даниэля Фарке – тренировавшего Боруссию II из третьей Бундеслиги. Наверное, стоит упомянуть, что Фарке два раза выигрывал Чемпионшип с «Норвичем» и получал промоушен в Премьер-лигу.

Правда, после первого раза занял там последнее место и вылетел, а после второго (нынешнего) уверенно засел на последнем месте и покинул клуб не дожидаясь конца сезона. Своеобразный опыт. Интересно, это тренд или совпадение?» – написал Геркус в своем телеграм-канале.