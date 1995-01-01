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    Немецкий арбитр Цвайер приостановил карьеру из-за обвинений со стороны Беллингема (Tagesschau)

    Судья Феликс Цвайер не будет обслуживать матчи Бундеслиги в ближайшее время.

    Немецкий арбитр решил взять паузу в карьере из-за обвинений со стороны полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    В декабре англичанин после матча с «Баварией» сказал: «Вы назначаете Цвайера, у которого в карьере был договорной матч. Чего вы ждете от него?».

    За эти слова Беллингема оштрафовали на 40 тысяч евро.

    Цвайер хочет психологически восстановиться после произошедшего, поэтому приостановил карьеру.

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    Источник: Tagesschau

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    Сегодня, 08:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +56241

      portero 20 минут назад

      Ну вот а наши на халяву арбитров оскорбляют, а тут ляпнул получи штраф...

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