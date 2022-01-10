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  • Немецкий арбитр Цвайер приостановил карьеру из-за обвинений со стороны Беллингема (Tagesschau)

Немецкий арбитр Цвайер приостановил карьеру из-за обвинений со стороны Беллингема (Tagesschau)

10 января 2022, 08:43
8

Судья Феликс Цвайер не будет обслуживать матчи Бундеслиги в ближайшее время.

Немецкий арбитр решил взять паузу в карьере из-за обвинений со стороны полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В декабре англичанин после матча с «Баварией» сказал: «Вы назначаете Цвайера, у которого в карьере был договорной матч. Чего вы ждете от него?».

За эти слова Беллингема оштрафовали на 40 тысяч евро.

Цвайер хочет психологически восстановиться после произошедшего, поэтому приостановил карьеру.

Источник: Tagesschau

Немецкая телевизионная служба новостей. Основана в 1952 году. Аудитория в твиттере - 3,2 миллиона подписчиков.

Германия. Бундеслига Боруссия Д Беллингем Джуд Цвайер Феликс
Комментарии (8)
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portero
1641797733
Ну вот а наши на халяву арбитров оскорбляют, а тут ляпнул получи штраф...
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pele1981
1641799405
Да уж, нынче немец пошел с очень тонкой нервной организацией и слабой психикой. Не то что его прадед в 1941!
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Karpathian
1641801873
неженка блин))) да там скорей всего из-за того, что Белингем - чёрный, чтобы не обвинили потом в расизме что против темнокожего пошел
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