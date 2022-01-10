Немецкий арбитр Цвайер приостановил карьеру из-за обвинений со стороны Беллингема (Tagesschau)

Судья Феликс Цвайер не будет обслуживать матчи Бундеслиги в ближайшее время.

Немецкий арбитр решил взять паузу в карьере из-за обвинений со стороны полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В декабре англичанин после матча с «Баварией» сказал: «Вы назначаете Цвайера, у которого в карьере был договорной матч. Чего вы ждете от него?».

За эти слова Беллингема оштрафовали на 40 тысяч евро.

Цвайер хочет психологически восстановиться после произошедшего, поэтому приостановил карьеру.