Беллингем оштрафован на 40 тысяч за слова о судье после поражения от «Баварии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем получил штраф в размере 40 тысяч евро за интервью после последнего матча Бундеслиги против «Баварии» (2:3). В нем англичанин напомнил, что судья Феликс Цвайер проходил по делу о договорных матчах.

«Бавария» в том матче победила засчет гола с пенальти.

Цвайер ранее проходил свидетелем по делу о судье Роберте Хойцера , который был уличен в договорных матчах.

, который был уличен в договорных матчах. Цвайер по тому делу был отстранен на полгода, так как знал о незаконной деятельности Хойцера, но не сообщал о ней.

18-летний Беллингем играет в Дортмунде с прошлого года.

Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»