Беллингем оштрафован на 40 тысяч за слова о судье после поражения от «Баварии»

Оштрафовал за что, за правду? Конечно, он набросил на вентилятор, но 40 тыс. евро?
В который раз убеждаюсь, что Судейский корпус себя там вровень с Конституционным судом ставит наверное, а то и выше. Какое эго.
А чего не 400 тыс.?
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем получил штраф в размере 40 тысяч евро за интервью после последнего матча Бундеслиги против «Баварии» (2:3). В нем англичанин напомнил, что судья Феликс Цвайер проходил по делу о договорных матчах.
«Бавария» в том матче победила засчет гола с пенальти.
- Цвайер ранее проходил свидетелем по делу о судье Роберте Хойцера, который был уличен в договорных матчах.
- Цвайер по тому делу был отстранен на полгода, так как знал о незаконной деятельности Хойцера, но не сообщал о ней.
- 18-летний Беллингем играет в Дортмунде с прошлого года.
Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»