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    Беллингем оштрафован на 40 тысяч за слова о судье после поражения от «Баварии»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем получил штраф в размере 40 тысяч евро за интервью после последнего матча Бундеслиги против «Баварии» (2:3). В нем англичанин напомнил, что судья Феликс Цвайер проходил по делу о договорных матчах.

    «Бавария» в том матче победила засчет гола с пенальти.

    • Цвайер ранее проходил свидетелем по делу о судье Роберте Хойцера, который был уличен в договорных матчах.
    • Цвайер по тому делу был отстранен на полгода, так как знал о незаконной деятельности Хойцера, но не сообщал о ней.
    • 18-летний Беллингем играет в Дортмунде с прошлого года.

    Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 минуты назад

      Оштрафовал за что, за правду? Конечно, он набросил на вентилятор, но 40 тыс. евро?
      В который раз убеждаюсь, что Судейский корпус себя там вровень с Конституционным судом ставит наверное, а то и выше. Какое эго.
      А чего не 400 тыс.?

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