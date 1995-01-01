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    Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»

    Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем после поражения от «Баварии» в матче Бундеслиги (2:3) выразил недовольство главным судьей. Он напомнил о репутации Феликса Цвайера.

    «Не согласен с пенальти в наши ворота. Матс Хуммельс не смотрел на мяч, не видел его. Вы можете посмотреть и на другие решения арбитра.

    Вы назначаете Цвайера, у которого в карьере был договорной матч. Чего вы ждете от него?» – сказал Беллингем.

    • Цвайер ранее проходил свидетелем по делу о судье Роберте Хойцера, который был уличен в договорных матчах.
    • Цвайер по тому делу был отстранен на полгода, так как знал о незаконной деятельности Хойцера, но не сообщал о ней.
    • «Бавария» забила победный гол именно с пенальти, назначенного за руку Хуммельса.

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    Источник: твиттер Viaplay Fotball

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