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  • Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»

Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»

5 декабря 2021, 00:15
8

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем после поражения от «Баварии» в матче Бундеслиги (2:3) выразил недовольство главным судьей. Он напомнил о репутации Феликса Цвайера.

«Не согласен с пенальти в наши ворота. Матс Хуммельс не смотрел на мяч, не видел его. Вы можете посмотреть и на другие решения арбитра.

Вы назначаете Цвайера, у которого в карьере был договорной матч. Чего вы ждете от него?» – сказал Беллингем.

  • Цвайер ранее проходил свидетелем по делу о судье Роберте Хойцера, который был уличен в договорных матчах.
  • Цвайер по тому делу был отстранен на полгода, так как знал о незаконной деятельности Хойцера, но не сообщал о ней.
  • «Бавария» забила победный гол именно с пенальти, назначенного за руку Хуммельса.

Источник: твиттер Viaplay Fotball
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Бавария Беллингем Джуд
Комментарии (8)
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Олег1204
1638652870
стыдно за колбасок
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DOCTOR PENALTY
1638655661
РПЛовская история в Бундеслиге.
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portero
1638664674
Ох ты, а вы наших непотопляемыми зовете, Европа гнилая не хуже нашего....
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Давид59
1638693971
Смотрел игру. Там бушевал тренер Боруссии из-за неназначенного пенальти на Ройсе. И никак ему невдомёк, что раньше был офсайд. Что касается игры рукой Хуммельсом - да, он хотел головой сыграть. Но это не отменяет тот факт, что мяч не просто попал в локоть,а был выбит из штрафной этим локтем.
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Давид59
1638694216
Вообще-то это не одно и то же. Участвовать в договорном матче или знать о нём. Недонесение о преступлении это конечно криминал, но никак не убийство.
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