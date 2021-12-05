Беллингем – после игры с «Баварией»: «У судьи был договорной матч, чего вы ждете от него?»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Джуд Беллингем после поражения от «Баварии» в матче Бундеслиги (2:3) выразил недовольство главным судьей. Он напомнил о репутации Феликса Цвайера.

«Не согласен с пенальти в наши ворота. Матс Хуммельс не смотрел на мяч, не видел его. Вы можете посмотреть и на другие решения арбитра.

Вы назначаете Цвайера, у которого в карьере был договорной матч. Чего вы ждете от него?» – сказал Беллингем.