«Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы заявить Торреса. Уход Коутиньо не помог

«Барселона» надеется зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса к матчу «Реалом» в Суперкубке Испании.

По информации Sport.es, уход Коутиньо в «Астон Виллу» не помог «Барсе» значительно разгрузить зарплатную ведомость. Каталонский клуб хочет договориться о снижении зарплаты с защитником Серхи Роберто, чтобы заявить Торреса.

Если это произойдет, Торрес сможет дебютировать за «Барсу» в среду в матче с «Реалом».

Ради заявки Торреса Коутиньо отказался от зарплаты в «Барселоне» на время аренды.

Торрес будет получать в «Барселоне» 5,5 миллиона евро в год.

«Барса» идет в Примере 6-й.

Директор «Барселоны»: «По-прежнему не можем заявить Торреса. Ухода Коутиньо недостаточно»