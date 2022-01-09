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  • «Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы заявить Торреса. Уход Коутиньо не помог

«Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы заявить Торреса. Уход Коутиньо не помог

9 января 2022, 23:59
5

«Барселона» надеется зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса к матчу «Реалом» в Суперкубке Испании.

По информации Sport.es, уход Коутиньо в «Астон Виллу» не помог «Барсе» значительно разгрузить зарплатную ведомость. Каталонский клуб хочет договориться о снижении зарплаты с защитником Серхи Роберто, чтобы заявить Торреса.

Если это произойдет, Торрес сможет дебютировать за «Барсу» в среду в матче с «Реалом».

  • Ради заявки Торреса Коутиньо отказался от зарплаты в «Барселоне» на время аренды.
  • Торрес будет получать в «Барселоне» 5,5 миллиона евро в год.
  • «Барса» идет в Примере 6-й.

Директор «Барселоны»: «По-прежнему не можем заявить Торреса. Ухода Коутиньо недостаточно»

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Барселона Роберто Серджи Торрес Ферран
Комментарии (5)
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Nikoo
1641764852
Надо просто избавиться, так будет лучше для клуба
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Stavr007
1641769266
с миру по нитке как говорится
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Psih86
1641789214
Жаль фанатов Барсы, потому что сейчас Барса это посмешище ...
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ЖивиФутболом
1641799458
барса , ....
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Tempos
1641815795
Феррана уже зарегистрируют благодаря снижению зарплаты Умтити..
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