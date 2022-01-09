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    «Барса» хочет снизить зарплату Роберто, чтобы заявить Торреса. Уход Коутиньо не помог

    «Барселона» надеется зарегистрировать полузащитника Феррана Торреса к матчу «Реалом» в Суперкубке Испании.

    По информации Sport.es, уход Коутиньо в «Астон Виллу» не помог «Барсе» значительно разгрузить зарплатную ведомость. Каталонский клуб хочет договориться о снижении зарплаты с защитником Серхи Роберто, чтобы заявить Торреса.

    Если это произойдет, Торрес сможет дебютировать за «Барсу» в среду в матче с «Реалом».

    • Ради заявки Торреса Коутиньо отказался от зарплаты в «Барселоне» на время аренды.
    • Торрес будет получать в «Барселоне» 5,5 миллиона евро в год.
    • «Барса» идет в Примере 6-й.

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    Источник: Sport.es

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    09.01.2022 23:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +25

      Stavr007 11 минут назад

      с миру по нитке как говорится

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      Рейтинг: +131

      Nikoo 1 час назад

      Надо просто избавиться, так будет лучше для клуба

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