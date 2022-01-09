Директор «Барселоны»: «По-прежнему не можем заявить Торреса. Ухода Коутиньо недостаточно»

«Барселона» по-прежнему не может заявить купленного у «Манчестер Сити» нападающего Феррана Торреса. Каталонцы должны еще больше освободить зарплатную ведомость.

«Мы еще не можем заявить Торреса. Аренда Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» оказалась недостаточной.

Но мы продолжаем работу над регистрацией Торреса, идут переговоры», – сказал директор «Барселоны» Матеу Алемани.

Ради заявки Торреса Коутиньо отказался от зарплаты в «Барселоне» на время аренды.

Торрес будет получать в «Барселоне» 5,5 миллиона евро в год.

«Барса» идет в Примере 6-й.

Тренер «Валенсии»: «У «Барсы» 300 миллионов долгов, а они покупают Торреса и хотят Холанда. Где ФФП?»