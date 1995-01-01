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    Директор «Барселоны»: «По-прежнему не можем заявить Торреса. Ухода Коутиньо недостаточно»

    «Барселона» по-прежнему не может заявить купленного у «Манчестер Сити» нападающего Феррана Торреса. Каталонцы должны еще больше освободить зарплатную ведомость.

    «Мы еще не можем заявить Торреса. Аренда Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу» оказалась недостаточной.

    Но мы продолжаем работу над регистрацией Торреса, идут переговоры», – сказал директор «Барселоны» Матеу Алемани.

    • Ради заявки Торреса Коутиньо отказался от зарплаты в «Барселоне» на время аренды.
    • Торрес будет получать в «Барселоне» 5,5 миллиона евро в год.
    • «Барса» идет в Примере 6-й.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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