Тренер «Валенсии»: «У «Барсы» 300 миллионов долгов, а они покупают Торреса и хотят Холанда. Где ФФП?»

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас высказался о работе «Барселоны» на трансферном рынке.

«У «Барсы» есть долг в размере 300 миллионов евро, при этом она покупает Торреса за 55 миллионов. И хочет купить Морату.

А президент анонсирует приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?» – сказал Бордалас.