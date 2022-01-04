Тренер «Валенсии»: «У «Барсы» 300 миллионов долгов, а они покупают Торреса и хотят Холанда. Где ФФП?»

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас высказался о работе «Барселоны» на трансферном рынке.
«У «Барсы» есть долг в размере 300 миллионов евро, при этом она покупает Торреса за 55 миллионов. И хочет купить Морату.
А президент анонсирует приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?» – сказал Бордалас.
- «Барса» идет на 5-м месте в Примере.
- Команда Хави сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».
Источник: Cadena SER
А так по чесноку Лапорт не глупый пацан наверное с кем то договорился что кого то продаст а не просто так торреса купил