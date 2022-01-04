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  • Тренер «Валенсии»: «У «Барсы» 300 миллионов долгов, а они покупают Торреса и хотят Холанда. Где ФФП?»

Тренер «Валенсии»: «У «Барсы» 300 миллионов долгов, а они покупают Торреса и хотят Холанда. Где ФФП?»

4 января 2022, 21:56
8

Главный тренер «Валенсии» Пепе Бордалас высказался о работе «Барселоны» на трансферном рынке.

«У «Барсы» есть долг в размере 300 миллионов евро, при этом она покупает Торреса за 55 миллионов. И хочет купить Морату.

А президент анонсирует приобретение Холанда. Где финансовый фэйр-плей?» – сказал Бордалас.

  • «Барса» идет на 5-м месте в Примере.
  • Команда Хави сыграет в стыках Лиги Европы с «Наполи».

Источник: Cadena SER
Испания. Примера Барселона Валенсия Торрес Ферран Холанд Эрлинг
Комментарии (8)
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R_a_i_n
1641324144
ФФП придуман не для всех. Это защита для больших клубов. Что бы не появлялись всякие Анжи и ПСЖ. Есть кучка клубов которые хотят быть на вершине вечно. ФФП нужно отменять.
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Lipatoff
1641324538
Лучше бы Черышева играть научили, чем лезть в чужие дела
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Томик
1641324571
А в чем проблема? ПСЖ простили, "Сити" простили два раза. "Барсе" тоже можно, видимо.
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Skull_Boy
1641327047
Так с вашими долгами не сравнится и объясните идиоту долг банку и долг по финам, а то так и помрет недоразвитым, и на то они и СПОНСОРЫ
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Damir07
1641327396
Месси в клубе нету с его зарплатой можно один состав купить и оплатить так что ничего страшного
А так по чесноку Лапорт не глупый пацан наверное с кем то договорился что кого то продаст а не просто так торреса купил
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Damir07
1641327470
И потом у Мю долг почти пол миллиарда и ничего санчо за 100 покупаю криштяну на космическую ЗП подписывают
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моэм
1641367481
Если без обиняков , то Барса - это Барса ...а ты кто таков ?...то то же.
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Tempos
1641369426
Этот Бордалас решил бросить тренерское дело и стать "стрелочником"? Этот неуч не в курсе дел и лезет в тему, в котором не разбирается... Оставим в стороне, что Торрес куплен в рассрочку и первый транш за него будет оплачен только в следующем году... только за Гризмана Барса летом гарантированно получить 40 млн(обязательный выкуп)...есть еще другие источники... кстати из-за ограничений с регистрацией игрока Барса может отдать Торреса обратно в Сити на арендной основе до конца года...и эта операция спишет Барсе долг в 1,5 млн
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