Торрес будет зарабатывать в «Барсе» 5,5 миллиона в год (Sport.es)

Стала известна зарплата полузащитника Феррана Торреса в «Барселоне».

По информации Sport.es, 21-летний испанец будет зарабатывать 5,5 миллиона евро в год.

Трансфер игрока обошелся клубу в 55 миллионов евро. В общей сложности «Барса» потратит на Торреса 82,5 миллиона евро без учета бонусов.

Торрес забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах за «Ман Сити».

Контракт с Торресом заключен до 30 июня 2027 года.

Торрес – о «Барселоне»: «Пришел сюда из-за симпатии Хави. Мы оба знаем, что такое ДНК «Барсы»