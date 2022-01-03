Торрес – о «Барселоне»: «Пришел сюда из-за симпатии Хави. Мы оба знаем, что такое ДНК «Барсы»

Нападающий Ферран Торрес высказался о переходе из «Манчестер Сити» в «Барселону».

«Барса» – один из лучших клубов мира. Я хочу внести свой вклад в ее успехи и продолжить прогрессировать.

Я пришел сюда из-за симпатии Хави. Мы оба знаем, что такое ДНК «Барсы». Работа с Гвардиолой и Луисом Энрике помогла моему трансферу», – сказал Торрес.

Торрес куплен в декабре у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

Он забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах за англичан.

Контракт с Торресом заключен до 30 июня 2027 года.

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