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    «Барселона» не может заявить Торреса из-за потолка зарплат

    У «Барселоны» есть проблемы с регистрацией нападающего Феррана Торреса. Об этом сообщил главный тренер каталонцев Хави.

    «Сейчас мы должны разобраться с потолком зарплат. Некоторые футболисты уйдут, и, если Усман Дембеле продлит контракт с понижением зарплаты, мы зарегистрируем Торреса. Надеюсь, так и будет.

    С агентами Дембеле нам немного сложно. Я верю, что Усман останется», – сказал Хави.

    • Торрес куплен в декабре у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.
    • Он забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах за англичан.
    • Контракт с Торресом заключен до 30 июня 2027 года.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      Lipatoff 34 минуты назад

      Да ладно... понятно же что продадут кого-то

      0
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      Рейтинг: +517

      СуперПАВ9 1 час назад

      Шах и мат

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