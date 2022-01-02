«Барселона» не может заявить Торреса из-за потолка зарплат

У «Барселоны» есть проблемы с регистрацией нападающего Феррана Торреса. Об этом сообщил главный тренер каталонцев Хави.

«Сейчас мы должны разобраться с потолком зарплат. Некоторые футболисты уйдут, и, если Усман Дембеле продлит контракт с понижением зарплаты, мы зарегистрируем Торреса. Надеюсь, так и будет.

С агентами Дембеле нам немного сложно. Я верю, что Усман останется», – сказал Хави.