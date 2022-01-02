«Барселона» не может заявить Торреса из-за потолка зарплат

У «Барселоны» есть проблемы с регистрацией нападающего Феррана Торреса. Об этом сообщил главный тренер каталонцев Хави.
«Сейчас мы должны разобраться с потолком зарплат. Некоторые футболисты уйдут, и, если Усман Дембеле продлит контракт с понижением зарплаты, мы зарегистрируем Торреса. Надеюсь, так и будет.
С агентами Дембеле нам немного сложно. Я верю, что Усман останется», – сказал Хави.
- Торрес куплен в декабре у «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.
- Он забил 16 голов и сделал 5 ассистов в 43 матчах за англичан.
- Контракт с Торресом заключен до 30 июня 2027 года.
Источник: Goal