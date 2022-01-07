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  • Коутиньо отказался от зарплаты от «Барселоны» на время аренды. Это позволило клубу заявить Торреса (Esport3)

Коутиньо отказался от зарплаты от «Барселоны» на время аренды. Это позволило клубу заявить Торреса (Esport3)

7 января 2022, 21:22
5

Арендованный «Астон Виллой» Филиппе Коутиньо отказался от части зарплаты, которую во время аренды ему должна была платить «Барселона». Футболист посчитал, что ему будет достаточно денег от англичан.

Эта разгрузка платежной ведомости позволила «Барселоне» заявить купленного у «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

  • Английский клуб арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа. Большую часть зарплаты Коутиньо будет платить «Астон Вилла».
  • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.

Джеррард: «Коутиньо – особенный футболист»

Источник: Esport3

Интернет-ресурс, представляющий спортивный телеканал TV3 и радиостанцию Catalunya Ràdio. Аудитория в твиттере - более 178 тысячи подписчиков. В частности, подписан итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Астон Вилла Коутиньо Филиппе Торрес Ферран
Комментарии (5)
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Benifacto
1641585300
тут надо не потолок зарплат, а гильотину для агентов......потолок зп это не есть рынок)))))вот я про че)))но признаться в этом они неспособны)
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Tempos
1641585901
Коут "Алвес"ом заразился)...
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Stavr007
1641586463
насколько же все дерьмово, что не хватало таких копеек(в масштабах такого клуба) для Торреса
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Lipatoff
1641589380
Молодец Коутинье, все ради Барсы!
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