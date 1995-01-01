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    Коутиньо отказался от зарплаты от «Барселоны» на время аренды. Это позволило клубу заявить Торреса (Esport3)

    Арендованный «Астон Виллой» Филиппе Коутиньо отказался от части зарплаты, которую во время аренды ему должна была платить «Барселона». Футболист посчитал, что ему будет достаточно денег от англичан.

    Эта разгрузка платежной ведомости позволила «Барселоне» заявить купленного у «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

    • Английский клуб арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа. Большую часть зарплаты Коутиньо будет платить «Астон Вилла».
    • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.

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    Источник: Esport3

    Интернет-ресурс, представляющий спортивный телеканал TV3 и радиостанцию Catalunya Ràdio. Аудитория в твиттере - более 178 тысячи подписчиков. В частности, подписан итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

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