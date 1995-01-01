Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Джеррард: «Коутиньо – особенный футболист»

    Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отреагировал на аренду Филиппе Коутиньо из «Барселоны». Они вместе играли за «Ливерпуль».

    «У Коутиньо прозвище «Волшебник». Вы не получите его, если вы не особенный футболист», – сказал Джеррард.

    • Английский клуб арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа. Большую часть зарплаты Коутиньо будет платить «Астон Вилла».
    • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Астон Виллы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +56065

      portero 23 минуты назад

      Если не захандрит, может и пофеерить, но верится с трудом...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92713
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68432
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru