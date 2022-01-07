Джеррард: «Коутиньо – особенный футболист»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отреагировал на аренду Филиппе Коутиньо из «Барселоны». Они вместе играли за «Ливерпуль».
«У Коутиньо прозвище «Волшебник». Вы не получите его, если вы не особенный футболист», – сказал Джеррард.
- Английский клуб арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа. Большую часть зарплаты Коутиньо будет платить «Астон Вилла».
- Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
Источник: твиттер «Астон Виллы»