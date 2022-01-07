Джеррард: «Коутиньо – особенный футболист»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард отреагировал на аренду Филиппе Коутиньо из «Барселоны». Они вместе играли за «Ливерпуль».

«У Коутиньо прозвище «Волшебник». Вы не получите его, если вы не особенный футболист», – сказал Джеррард.