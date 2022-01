Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барсы» на правах аренды

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перешел в «Астон Виллу».

Английский клуб арендовала 29-летнего бразильца до конца сезона с правом выкупа. Большую часть зарплаты Коутиньо будет платить «Астон Вилла».

Welcome, Philippe Coutinho!Aston Villa and FC Barcelona have agreed terms for Philippe Coutinho to spend the rest of this season on loan at Villa Park.